Controle da “Barbie” para Xbox One está mais barato do que nunca

Ainda na imensa onda do famoso Barbiecore, que atingiu o mundo todo por conta da estréia do tão aguardado filme da Barbie, o site da Amazon no Brasil simplesmente o preço de um controle para o videogame Xbox One que tem chamado a atenção por conta de ser exatamente na cor preferida da boneca mais famosa de todos os tempos.

E quem ama tecnologia e um bom entretenimento de modo geral (incluindo o universo Barbie) definitivamente deve aproveitar essa oferta sem pensar duas vezes.

Na versão brasileira do site oficial da gigante do e-commerce, o controle chamado de Xbox Core Wireless – Deep Pink apresenta nada menos do que uma taxa surpreendente de 27% de desconto, podendo ser cobrado pela bagatela de R$ 439,00.

Vale frisar, porém, que quem tem um Xbox One e quer viver uma nova experiência ao utilizá-lo de fato deve correr, uma vez que este artigo tem caráter puramente informativo e, de modo geral, não é possível saber quando a promoção em questão será encerrada no site da Amazon.

Mais detalhes sobre esse produto tão interessante são apresentados a seguir.

O controle rosa para o Xbox One está com preço imbatível na Amazon | Imagem: divulgação

O que saber sobre este controle do Xbox One

Este controle, que também pode ser chamado pelo nome de Xbox Core Wireless Controller, foi criado para oferecer uma conexão totalmente sem fio, sendo compatível com computadores que tenham o Windows 10 instalado e, também, com o console Xbox.

Seu D-pad, por exemplo, teve sua criação focada na maior precisão possível em jogos de luta e também em jogos de outros gêneros, e conta ainda com botões e com gatilhos que são sensíveis à pressão, permitindo uma imersão muito maior durante cada jogo.

A Amazon oferece frete grátis para milhares de produtos

Muitas pessoas que gostam de fazer compras online não sabem, mas existe a possibilidade de aproveitar as ofertas da Amazon (a exemplo do desconto no controle rosa do Xbox One) e, ainda, economizar muito dinheiro assinando o Amazon Prime.

No momento (julho de 2023) essa assinatura custa R$ 14,90 por mês, e está atrelada a diversos benefícios, incluindo o frete grátis por inúmeros produtos que são entregues pela própria plataforma, isso sem citar as ofertas exclusivas.

Quem opta pela assinatura anual, por sinal, economiza muito mais, uma vez que a mesma custa apenas R$ 119,00/ano.

Lembrando que os novos assinantes contam com um período de testes que dura exatos 30 dias: se, neste período, não houver identificação com os serviços, é só cancelar sem nenhum tipo de custo.

O “evento online” exclusivo da Amazon

Além das vantagens citadas acima, a Amazon ainda conta com o Prime Day, que nada mais é do que um evento online no qual os produtos são vendidos com preços ainda mais tentadores.

Neste ano, os dias escolhidos foram 11 e 12 de julho, período em que os assinantes puderam desfrutar de vantagens em produtos, jogos e músicas, por exemplo, por meio de outros aplicativos pertencentes à Amazon.

