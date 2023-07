GRANDE notícia do INSS para todos os beneficiários; 37 milhões receberão

Conforme informações do Governo Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a repassar o pagamento de aposentadorias e pensões referente ao mês de julho de 2023, cujo valor é de até um salário mínimo (R$1.320). De acordo com o cronograma, os valores ficarão disponíveis entre os dias 25 de julho e 7 de agosto.

Governo pretende fazer pagamento para 37 milhões de pessoas. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

INSS libera novos pagamentos

Dessa forma, os beneficiários devem ficar atentos ao prazo. Já as pessoas que recebem uma quantia maior ao piso salarial nacional, vão seguir outro calendário. Para esses beneficiários, o pagamento será liberado entre os dias 1 e 7 de agosto. Veja mais sobre as datas logo abaixo.

O Governo Federal informou também que o calendário de pagamento que abrange os meses de julho e agosto ficou assim para quem recebe até um salário mínimo:

Número final 1: 25 de julho;

Número final 2: 26 de julho;

Número final 3: 27 de julho;

Número final 4: 28 de julho;

Número final 5: 31 de julho;

Número final 6: 1 de agosto;

Número final 7: 2 de agosto;

Número final 8: 3 de agosto;

Número final 9: 4 de agosto;

Número final 0: 7 de agosto.

Agora, os segurados que ganham mais do que esse valor, ou seja, acima de um salário mínimo, receberão em:

Número final 1 ou 6: 1 de agosto;

Número final 2 ou 7: 2 de agosto;

Número final 3 ou 8: 3 de agosto;

Número final 4 ou 9: 4 de agosto;

Número final 5 ou 0: 7 de agosto.

Beneficiários devem ficar atentos ao NB

Vale ressaltar que a ordem de pagamentos considera o número final do benefício (NB).

A sequência numérica contém dez dígitos. O NB é o número que aponta quais são os benefícios vinculados à pessoa. Essa informação pode ser consultada no site do INSS ou no aplicativo, informando CPF e senha para login ou pela Central de Atendimento Telefônico, discando 135.

O governo espera pagar a 37 milhões de pessoas durante esse período. Aproximadamente R$3 bilhões estarão disponíveis para que os repasses sejam efetuados. A orientação é que os segurados fiquem atentos e se programem para sacar os valores na data correta.

O que é o INSS?

INSS é a sigla de Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS é o órgão responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários como aposentadoria, seguro desemprego, auxílio-desemprego e doença, pensão por morte e outros.

Mensalmente o trabalhador brasileiro contribui com o INSS para garantir o direito a recorrer a esses benefícios. Esse valor é calculado conforme o salário desse profissional, tendo variações específicas previstas na lei.

De acordo com pesquisas feitas, cerca de 14,7% da população brasileira usufrui de benefícios como aposentadoria ou pensão.

