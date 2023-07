Cartão Elo anuncia benefício para “compras da China”

As pessoas que usam o cartão Elo, essa notícia boa é para vocês, terão um bom motivo para comemorar. A empresa compartilhou que terá uma oferta imperdível para pessoas que gosta de fazer compras na AliExpress, ou seja, assim que a pessoa utilizar o cartão Elo, eles vão conseguir desfrutar de um desconto de até R$ 15 em compras acima de R$ 20 no site, e receber um cashback de 4% do valor dessa compra.

Então se você é cliente Elo não perca essa oportunidade única de economizar nas compras online e também aproveitar ofertas incríveis disponíveis no gigante marketplace chinês.

Clientes do cartão Elo vão ter descontos na compra no AliExpress. Imagem: divulgação / Elo

Desconto e Cashback com Elo

A oferta especial da Elo é válida até o dia 31 de dezembro deste ano, por isso os clientes ainda terão bastante tempo para aproveitar essa oportunidade. Para conseguir garantir o desconto e o cashback é bem simples e rápido. Veja o passo a passo para conseguir esses benefícios:

Entre na página de benefícios Elo na Cuponeria: basta acessar a plataforma de benefícios da Elo na Cuponeria. Os clientes poderão encontrar uma variedade de ofertas exclusivas e promoções especiais

Cadastre-se com o cartão Elo: Caso ainda não esteja cadastrado na plataforma de benefícios da Elo, é necessário fazer o cadastro com o cartão Elo em mãos

Selecione o cupom da AliExpress: Após o cadastro, os usuários poderão buscar pelo cupom da AliExpress na plataforma. É importante lembrar que a oferta é específica para compras por meio do site da AliExpress

Use Elo na AliExpress: Com o cupom selecionado, utilize o cartão Elo para efetuar as compras na AliExpress e aplicar o desconto de R$15 em compras acima de R$20. Além disso, o cashback de 4% do valor total da compra será creditado na conta do cliente posteriormente.

Ofertas da AliExpress

A empresa AliExpress é uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, pois oferece uma ampla variedade de produtos que vai desde eletrônicos e moda até os itens de decoração e acessórios. Já com a oferta especial da Elo os clientes ficarão mais felizes e terão mais oportunidade de economizar em suas compras no site, além das ofertas e promoções.

Então se você é cliente, não perca tempo e aproveita essa grande oportunidade para economizar com o cartão Elo na AliExpress. Entre no site de benefícios da Elo na Cuponeria, faça o cadastro e já pegue o seu cupom de desconto nas compras online. Vale ressaltar que a oferta tem prazo para acabar, não perca!

