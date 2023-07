Como pagar a dívida do cartão Carrefour quitando apenas 10% dela?

Na última quarta-feira (26), uma notícia importante trouxe alívio para muitos clientes do banco Carrefour. A instituição anunciou oficialmente sua adesão ao programa Desenrola, uma iniciativa do Governo Federal voltada para a renegociação de dívidas. Com essa adesão, os clientes agora têm a oportunidade de enfrentar suas pendências financeiras de forma mais acessível e retornar ao cenário de crédito do país. Saiba mais detalhes sobre como quitar suas dívidas do seu cartão logo abaixo.

Carrefour se junta ao Desenrola Brasil

A instituição Carrefour anunciou oficialmente, na última quarta-feira (26), sua adesão ao programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do Governo Federal voltada para a renegociação de dívidas. Com essa adesão, os clientes da única rede de varejo que possui um banco no Brasil, agora têm a oportunidade de enfrentar suas pendências financeiras de forma mais acessível e retornar ao cenário de crédito do país.

De acordo com a varejista, a estimativa é que cerca de 1 milhão de pessoas possam ser atendidas, destinadas neste momento, aos cidadãos que compõem a faixa 2 do programa governamental, que engloba brasileiros com renda entre R$ 2.640 e R$ 20 mil. Todos os clientes Carrefour e Atacadão podem participar do programa, parcelando suas dívidas em até 30 vezes e com 90% de desconto.

Para renegociar suas dívidas ativas com a empresa, é necessário acessar o site oficial do Carrefour e preencher o formulário solicitado com seus dados pessoais, como CPF e data de nascimento. Para a rede Atacadão, o processo é o mesmo. Vale ressaltar que as dívidas que serão aceitas correspondem àquelas contraídas entre 2019 até 31 de dezembro de 2022.

Nessa etapa do Desenrola, a renegociação acontece de forma direta, não tendo nenhum tipo de intermédio por parte do governo. Assim, os próprios bancos são incentivados a estipular os juros ou fornecer as informações necessárias para quitar os débitos ativos.

Faixa 1 é a próxima

Em setembro, o Desenrola terá outra fase em destaque. Contemplando a faixa 1, o programa será destinado aos brasileiros com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único. Nessa fase, a renegociação pode se expandir e alcançar mais instituições, como Nubank, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Inter, C6 Bank e outros.

Nesse caso o governo fornece o acesso a partir da conta Gov.br.

Lula vê próxima fase como desafio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou o que considerou um sucesso até aqui do programa Desenrola, para renegociação de dívidas, e afirmou que a segunda fase do plano, que será lançada em setembro para lidar com os débitos no varejo, será um grande teste para a plataforma. As declarações foram dadas na live Conversa com o Presidente.

“Nós estamos atendendo primeiro aquelas pessoas que devem R$ 100 e que quase todos serão zerados, vão ficar todos livres (na verdade livres apenas de entrar nos cadastros de proteção de crédito). Depois, nós estamos começando com a turma que ganha até R$ 20 mil que tem dívida em banco. Os bancos estão chamando e me parece que é um sucesso extraordinário. Tem gente reduzindo em 90% a sua dívida”, disse Lula.

Segundo o presidente, porém, a parte mais desafiadora ainda vai ser colocada em operação, quando as dívidas fora do sistema bancário serão incluídas no programa. “Agora em setembro vai entrar o grosso, que são pessoas até R$ 5 mil, R$ 2 mil, R$ 1.500, R$ 3.000, pessoas que estão devendo no varejo. Aí, pessoas que compraram e que estão devendo, que não conseguem pagar, e que estão no Serasa. Essas ainda vamos tentar ajudar. Esse é o grosso que vai começar agora e será o grande teste do programa”, explicou.

Porém, segundo Lula, “até agora o sucesso do Desenrola é muito maior do que a expectativa”. “O sucesso dele, a procura e a competência de funcionamento. As coisas funcionaram bem. Os bancos trabalharam bem, as pessoas que têm dívida trabalharam bem, o governo articulou corretamente. Então, eu só posso dar os parabéns aos companheiros que arquitetaram o Desenrola, pois ele vai ser um sucesso e eu espero que, a partir de setembro, ele resolva totalmente o problema do pessoal que está com dívida pequena no Brasil”, completou.

