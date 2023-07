Trabalhador demitido pode pedir o seguro-desemprego pela internet; saiba como

Se você perdeu seu emprego recentemente e não sabe qual o próximo passo que precisa fazer para solicitar o seu benefício, trouxemos esse texto para te orientar como fazer e pedir o seguro-desemprego.

Vale ressaltar que o seguro-desemprego é um dos benefícios mais importantes dos direitos de um trabalhador, ou seja, é um benefício que oferece auxílio em dinheiro por um período determinado ao trabalhador até que recoloque no mercado de trabalho.

O seguro-desemprego tem a concessão de 3 a 5 parcelas de forma contínua ou de forma alternada e a Caixa Econômica Federal está atuando como Agente Pagador do seguro-desemprego. Também tem como dar entrada ou fazer agendamento do benefício através do Portal Emprega Brasil, ou seja, o trabalhador poderá consultar e fazer o 1º requerimento.

confira formas de pedir o seguro-desemprego. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

A intenção principal do Governo Federal é fazer com que o trabalhar tenha fácil acesso ao seu benefício, sem precisar se deslocar para ir em uma unidade do Sistema Nacional de Emprego (SINE). Conforme disse o Governo Federal, esse benefício é destinado ao trabalhador registrado como pessoa física ou jurídica com cadastro no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além do trabalhador doméstico.

Quem pode receber o seguro-desemprego?

Para ter acesso a esse benefício é preciso estar dentro das normas, confira:

Precisa ter sido dispensado sem justa causa

Estar desempregado quando fizer a solicitação do benefício

Que tenha recebido pelo menos 12 salários nos últimos 18 meses. Essa regra é válida para a primeira solicitação

Que tiver exercido, pelo menos, nove meses de trabalho nos últimos 12 meses, quando fizer o segundo pedido de seguro-desemprego

Que tiver trabalhado com carteira assinada em todos os 6 últimos meses, a partir do terceiro pedido

Que não tenha renda própria para o seu sustento e sustento da família

Que não recebe benefícios de prestação continuada da Previdência Social. A regra é válida exceto para pensão por morte e auxílio-acidente.

Para solicitar quais documento preciso?

Documento do Requerimento do Seguro-Desemprego (você recebe do empregador este documento no momento que é dispensado sem justa causa)

Número do CPF

Passo a passo de como fazer essa solicitação do app da Carteira de Trabalho Digital

Abra o app Carteira de Trabalho Digital ou entre pelo portal Gov.br

Em seguida clique em “Entrar”

Insira o seu CPF e clique em “Avançar”

Coloque a sua senha de acesso, digite e clique em “Entrar”

Clique em “Benefícios” no menu inferior

Na opção “Seguro-desemprego” e clique em “Solicitar”

Na próxima tela coloque o número de requerimento. São dez números que estão no canto superior direito do seu Requerimento de Seguro-Desemprego. Esse documento tem emissão pela empresa em que você trabalhou

Depois, confira os dados pessoais e, se estiverem todos corretos, clique em “Avançar”

Na parte sobre “Vínculos”, confira os dados da empresa na qual você trabalhou e, outra vez, toque em “Avançar”

Leia atentamente o “Termo de Aceite”

Assim, no final da tela, marque a caixa “Concordo com as regras para solicitação/recebimento do benefício” e confirme.

