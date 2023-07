Bolsa Família de agosto vem recheado para o bolso dos beneficiários

Os mais de 20 milhões de beneficiários do novo Programa Bolsa Família devem, terminar de receber os pagamentos de julho ainda nesta semana. Por este motivo, muitos já desejam saber quais serão as datas de pagamento da próxima rodada de repasses, a do mês de agosto, e a boa notícia para essas famílias é que o calendário oficial já foi divulgado, e portanto, as datas já são conhecidas. Continue lendo para saber mais informações sobre o calendário e o que há de novo no programa para agosto.

Pagamento referente a agosto, do programa Bolsa Família, pode ter aumento de renda para algumas famílias.. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família pode pagar mais em agosto

A rodada final de pagamentos de beneficiados pelo programa de transferência de renda Bolsa Família referentes ao mês de julho está próxima, e as famílias mais necessitadas já aguardam pelas novidades prometidas do benefício social para o mês de agosto.

A preocupação das famílias beneficiárias em relação ao próximo mês diz respeito aos valores que serão recebidos, pois as quantias pagas neste mês foram muito afetadas pela nova Regra de Proteção do programa de transferência de renda, que reduziu pela metade as quantias de mais de 2 milhões de famílias. E em muitos casos, beneficiários alegam que a renda aumentou sozinha.

Nova Regra de Proteção do Bolsa Família reduz benefícios

Em junho desse ano começou a valer a nova Regra de Proteção do Bolsa Família, que impactou cerca de 2,3 milhões de famílias no mês seguinte, em julho. Esta regra foi criada para permitir que famílias que elevem sua renda mensal para acima de R$218 por pessoa continuem no programa e evitem o cancelamento, já que este é o valor máximo permitido.

No entanto, as famílias que apresentam renda entre R$219 e R$660 por pessoa e entram oficialmente na Regra de Proteção, acabam tendo o benefício reduzido pela metade e recebem apenas 50% do valor original ao qual teriam direito normalmente.

Dessa forma, para evitar entrar nessa regra, as famílias precisam seguir com a renda abaixo dos R$218 por pessoa, o que nem sempre é possível e nem é aconselhável, já que o objetivo do programa é retirar as famílias dessa situação de vulnerabilidade social na qual se encontram, e portanto, é natural que a renda das famílias cresço com o tempo.

Renda de beneficiários do Bolsa Família aumentando sozinha

Contudo, para fazer um controle mais efetivo da renda dos beneficiários do novo Programa Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento Social passou a utilizar o Cadastro Nacional de Informações Social (CNIS), que possui bilhões de dados de renda de todos os brasileiros, como salários recebidos, pensões, aposentadorias, dentre outras fontes de renda.

Ou seja, o CNIS ajuda o governo a verificar qual é a renda mensal de cada família, e esses dados são utilizados para atualizar a renda no Cadastro Único (CadÚnico), que é o banco de dados onde fica o cadastro de cada família beneficiária. Dessa forma, desde o mês passado a renda dos beneficiários vem sendo atualizada automaticamente, passando a impressão de que está sendo atualizada sozinha.

O grande problema que pode ocorrer nestes casos é que se os dados do CNIS estiverem errados, a renda da família no cadastro oficial também ficará, situação que pode fazer estas famílias perderem metade do benefício ou até o valor inteiro. Portanto, é necessário que as famílias vigiem seus dados cadastrais com frequência e procurem um CRAS para corrigir qualquer erro que surgir.

A seguir, confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de agosto.

Calendário do Bolsa Família agosto

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que administra o programa, costuma liberar ainda no início do ano todos os calendários de pagamento de cada mês do período, e com o mês de agosto não foi diferente. Portanto, pode-se notar no calendário abaixo que os repasses da próxima rodada começam oficialmente no dia 18 e seguem até o final do mês, veja:

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de agosto;

NIS de final 2 – depósito na conta em 21 de agosto (valores serão disponibilizados no sábado, dia 19/08);

NIS de final 3 – depósito na conta em 22 de agosto;

NIS de final 4 – depósito na conta em 23 de agosto;

NIS de final 5 – depósito na conta em 24 de agosto;

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de agosto;

NIS de final 7 – depósito na conta em 28 de agosto (valores serão disponibilizados no sábado, dia 26/08);

NIS de final 8 – depósito na conta em 29 de agosto;

NIS de final 9 – depósito na conta em 30 de agosto;

NIS de final 0 – depósito na conta em 31 de agosto.

