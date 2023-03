Novo cartão de crédito da CAIXA pode ser solicitado pelo aplicativo

Caixa Econômica Federal lançou uma notícia e todos os clientes estão ansiosos para conseguir aderir o novo cartão de crédito, é válido destacar que esse crédito é especialmente para os clientes que também são usuários do aplicativo Caixa Tem, o melhor de tudo é que esse cartão não tem anuidade e também vai poder emitir em modelo digital para efetuar compras online.

Para as pessoas que ficaram interessadas e querem contratar esse novo cartão vai ser disponibilizado dois cartões extras, lembrando que não tem cobrança de taxa adicional, ou seja, os clientes vai poder ter um limite mínimo em seus cartões e dependendo da bandeira do cartão, como por exemplo Visa ou Elo, pode ter descontos especiais pelo programa Elo Ofertas ou pelo Vai de Visa.

É válido destacar que nos casos de compras parceladas pode ter um acréscimo de juros, e isso pode comprometer o limite do cartão. Já para as compras à vista o cliente pode pagar em até 40 dias sem cobrança de taxas extras. O cartão só é disponibilizado para clientes Caixa que têm a conta poupança pelo app Caixa Tem.

Quer abrir uma conta? Entre na Play Store e baixe o aplicativo Caixa Tem que está disponível para Android e iOS e faça o cadastro.

Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem foi criado para facilitar a vida do cliente disponibilizando serviços bancários tudo pelo app sem precisar sair de casa, lembrando que o Caixa Tem foi muito utilizado por milhões de brasileiros quando acontecia o pagamento do auxílio emergencial do Governo Federal no ano de 2020 até 2022.

Veja também: 13º do Bolsa Família vai sair? Políticos pressionam o governo

Podem ficar tranquilos que o aplicativo é bem seguro, tem biometria facial para conseguir deixar em segurança todos os dados dos clientes. O Caixa Tem também tem algumas vantagens para quem é cliente, descontos em lojas parceiras e também tem como fazer a contratação de empréstimo direto pelo aplicativo.

Através do aplicativo Caixa Tem é possível fazer recarga de celular, pagamento de boleto, transferência via Pix, guardar dinheiro em conta poupança, e diversos outros, é realmente como uma conta normal bancária e fácil de mexer. Lembrando que as pessoas que recebem algum auxílio do governo, como por exemplo Bolsa Família, também usam esse aplicativo, é de extrema segurança.

Veja também: Presente para os clientes: Caixa surpreende a todos com a novidade