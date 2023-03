Quem pode receber absorvente DE GRAÇA do governo? Veja como funciona

Um projeto pensado totalmente na situação do sexo femino e também para as pessoas de baixa renda finalmente esta prestes a sair do papel, dessa vez é a distribuição de absorventes totalmente gratuita para combater a pobreza menstrual. Por mais que esse assunto seja antigo, nunca realmente aconteceu e agora o governo federal deseja começar esse projeto.

Segundo os dados oficiais da Unicef, cerca de 713 mil pessoas que menstruam infelizmente não têm acesso a chuveiros, banheiros em casas, e mais de 4 milhões de pessoas não possuem condições de comprar itens como absorventes.

Governo Federal deseja tirar projeto do papel para distribuição de absorventes

No dia 9 de março, o Governo Federal publicou um decreto onde cita algumas normas referente a esse programa de distribuição de absorventes totalmente gratuitos para a população em situação de pobreza e extrema pobreza. Segundo o decreto, o objetivo é alcançar todas as mulheres que precisam de ajuda.

O governo ainda destacou o termo “pessoas que menstruam” pois antes no antigo governo era “menstruação feminina”, o governo decidiu utilizar esse termo para incluir homens trans, interssexuais, pois essas pessoas, como também mulheres cisgênero passam pelo período menstrual.

Acesso ao programa

Conforme destaca o Governo Federal, os absorventes gratuitos vão ser repassados através do SUS (Sistema Único de Saúde), lembrando que esse programa vai ser destinado para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social em pobreza ou extrema pobreza, com a renda per capita de no máximo R$ 218,00 ao mês.

O Ministério da Saúde também comentou sobre o projeto e informou que a distribuição dos absorventes gratuitos vai beneficiar mais de 8 milhões de pessoas em todo o nosso país, e estão se planejando para um investimento anual de R$ 418 milhões.

É de responsabilidade do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual fixar no desenvolvimento desse programa, pois ainda tem pontos importantes para serem devidos antes que realmente essa medida entre em vigor.

Importância desse projeto

O absorvente é um utensílio de extrema importância para as pessoas que menstruam em questão da saúde e de higiene, infelizmente, são diversos casos espalhados pelo Brasil de pessoas que precisam usar panos, e devido a isso quando é uma pessoa jovem precisa faltar a escola por não ter condições de comprar um absorvente.

Esse projeto irá ajudar muitas vidas a ter dignidade menstrual.

