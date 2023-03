Decisão do governo faz bancos tomarem medida drástica contra os aposentados do INSS

Nesta semana aconteceu algo que deixou os aposentados com dúvidas. O Conselho Nacional da Previdência Social – CNPS – divulgou que foi aprovada a redução da taxa mínima de juros que é aplicada pelo empréstimo consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Ou seja, com essa mudança, a alíquota cobrada era de 2,14% mensais a partir de agora é de 1,70% na situação modalidade convencional. Já no caso do cartão de crédito consignado que também era oferecido pela autarquia, a taxa diminuiu de 3,06% para 2,62%.

Quando saiu essas informações, as instituições financeiras decidiram parar de oferecer essa linha de crédito para os aposentados, até o momento dessa notícia os bancos como Bradesco, Itaú, Pan e PagBank já confirmaram a suspensão desse consignado para esse público do INSS.

Empréstimo consignado do INSS totalmente suspenso

Segundo informações da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) os bancos afirmam que não têm condições de arcar com os custos desse tipo de empréstimo seguindo essas novas bases de alíquotas definidas.

É válido compartilhar que cerca de 90% do que é oferecido do consignado do INSS é pelos bancos privados, e não somente pelo banco da Caixa Econômica e do Banco do Brasil como todos imaginam, são apenas 11%.

Observa-se que cada banco tem uma forma de trabalhar, ou seja, tem autonomia para poder decidir quais serviços a instituição vai oferecer para os clientes, a federação também afirma que não houve combinação entre os bancos para suspender a linha de crédito.

Público negativado

A Febraban confirmou que a medida anunciada pela CNPS que consta sobre a diminuição da taxa de juros deve causar um impacto maior para as pessoas negativadas, isso porque cerca de 42% dos aposentados e pensionistas que são atendidos pelo consignado são negativadas.

E devido a isso algumas pessoas começam a buscar outro tipo de linha de crédito e terão juros mais altos, pois antes o empréstimo e o cartão de crédito eram as opções mais em conta para esse público.

