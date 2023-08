Quais clientes do Santander podem resgatar R$ 500 do banco HOJE

Clientes do Santander podem ter direito a este valor – O mês de agosto promete ser bastante lucrativo para os clientes do Banco Santander. A instituição bancária lançou uma série de promoções que poderão render até R$ 500 em bônus para os clientes do banco. Os bônus poderão ser trocados por produtos e serviços de empresas parceiras do banco, proporcionando benefícios diversos para os consumidores.

Os clientes do Santander que gastarem acima de R$ 3 mil na fatura receberão um bônus de R$ 500 neste mês. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Atenção, clientes Santander

As recompensas variam de acordo com os gastos do cliente. Aqueles que acumularem despesas de até R$ 3 mil no cartão de crédito durante o período promocional serão agraciados com um bônus de R$ 250. Por outro lado, os clientes que ultrapassarem a marca de R$ 3 mil em gastos na fatura do cartão terão direito a um bônus de R$ 500.

Para participar dessa campanha promocional, os clientes do Santander devem primeiramente se inscrever no site oficial da promoção. O processo de inscrição inclui o registro do CPF do titular do cartão e a aceitação dos termos do programa.

Outra etapa importante para garantir a participação na promoção é o cadastro no aplicativo CRM&Bônus. O registro na plataforma deve ser feito utilizando o mesmo CPF que consta no cartão de crédito do titular. É por meio dessa conta que os bônus serão entregues aos participantes.

A promoção terá duração limitada, estendendo-se de 31 de julho a 31 de agosto de 2023. A expectativa é de que os bônus sejam depositados na conta dos participantes no dia 30 de setembro do mesmo ano. De acordo com o regulamento da promoção, cada CPF cadastrado poderá receber, no máximo, R$ 1.000 em bonificações, independentemente do número de cartões de crédito associados ou do valor total da fatura.

A promoção é válida para todos os clientes do Santander que tenham mais de 18 anos e possuam um cartão de crédito emitido pelo banco. No entanto, existem algumas restrições. Clientes que realizarem alterações no nível do cartão de crédito, seja para upgrade ou downgrade, ou que contratarem um cartão adicional, ou ainda aqueles que realizarem a troca de bandeira do cartão, não estarão elegíveis para a promoção.

Cartões que ficam de fora da promoção

Além disso, alguns tipos específicos de cartões do Santander também estão excluídos da promoção. São eles: Santander Amex, Corporativo, Compras, Hotel, Viagem e Eventos.

Essa campanha promocional do Santander representa uma excelente oportunidade para os clientes do banco acumularem bônus e trocarem por produtos e serviços variados. É também uma estratégia eficaz do banco para incentivar o uso dos cartões de crédito, aumentando o volume de transações e fortalecendo a relação dos clientes com a instituição. Vale ressaltar que é importante que os clientes estejam atentos às regras e condições da promoção para garantir a obtenção dos bônus.

