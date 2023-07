Dinheiro DE VOLTA para os clientes; como receber do Santander

Os bancos em nosso país estão já estão começando aderir o tão popular cashback. Você já ouviu falar? Ou melhor, você já usou alguma vez? A novidade que temos hoje é do Banco Santander, se você é cliente desse banco saiba que ao usar o cartão de crédito para fazer algumas compras eles vão te oferecer cashback de forma atrativa em transações internacionais.

Vale ressaltar que vale para ambas, compras presenciais ou usando a internet. Se você está pensando em viajar para outro país ou é uma pessoa que gosta de fazer bastante compras onlines em sites estrangeiros, você vai ter muita chance de receber algum valor de volta, isso só é possível pela campanha “Comprou na Gringa, levou cashback” que vai estar funcionando o mês inteiro de julho.

veja o cashback do banco Santander. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais as regras desse cashback?

Podemos destacar que o cashback que será oferecido é de 4,28% no valor da compra em todas as transações internacionais que são feitas através do cartão Santander Visa. Quem não ama uma promoção, não é mesmo? Por isso, essa promoção vale para:

Pessoas físicas

Titulares de cartões principais ou adicionais (por mais que sejam físicos ou virtuais).

Todas essas compras precisam ser feitas entre o dia 1 até o dia 31 de julho para serem contabilizadas e vão gerar dinheiro de volta, esses valores vão ser transferidos para os clientes até o dia 31 de agosto.

Veja também: O segredo para ganhar cashback no Banco Inter sem esforço algum

Como participar do cashback?

É mais fácil do que todos imaginam, para você começar a gerar cashback é necessário cadastrar os seus cartões de crédito ou múltiplos Santander Visa pelo site da campanha. O segundo passo é fazer as compras em moedas internacionais, somente assim você vai conseguir ter o seu dinheiro de volta na fatura.

Lembrando que compras, sejam elas de qualquer valor, que são realizadas em estabelecimentos físicos e online durante a promoção também serão aceitas, incluí também pagamentos por aproximação ou com a carteira digital. Não perca tempo e já entre agora mesmo no site da campanha se você é cliente do Santander.

Veja também: Cashback do Nubank libera até R$1.500; saiba como resgatar