Cashback do Nubank libera até R$1.500; saiba como resgatar

Os cashback são tudo de bom né, vai estar recebendo algum valor em troca daquela sua compra. Uma novidade é que o banco digital Nubank está liberando para os seus clientes um valor de até R$1.500 em cashback, e o melhor, todos os meses através do aplicativo.

Como fazer isso? Simples, basta usar o cartão de crédito do Nubank para realizar algumas compras e pronto, você já pode receber o seu dinheiro de volta. O banco fez uma parceria com a Shopee. Veja agora como receber seu dinheiro de volta.

Como faço para ativar o cashback no aplicativo Nubank?

Se você já tem dinheiro disponível do app, corre ative agora mesmo o cashback, não perca mais tempo de ter o seu dinheiro de volta. Segue esses passos e acompanhe da sua casa.

1 passo – entre no aplicativo Nubank

2 passo – Logo na tela inicial, clique em Shopping

3 passo – Clique na oferta da Shopee

4 passo – É importante ler as informações que irão aparecer, e depois clique em “Ativar cashback e ir para a loja”.

5 passo – Logo após feito isso, seu cashback já será ativado

6 passo – Entre no aplicativo da Shoppe e verifique todas as promoções que tem acesso ao cashback

É válido destacar que para todos os clientes do Nubank que é necessário ativar o cashback na ferramenta Shopping dentro do aplicativo, o valor que o cliente pode chegar a receber vai depender muito do valor da compra (não considera o frete). Um exemplo: em uma compra no valor de R$ 100, você pode receber 5% do valor de volta.

Para ter esse dinheiro de volta é preciso aguardar 1 hora depois da compra, para realizar uma nova operação e então receber o seu tão esperado cashback, esse dinheiro será depositado na conta do cliente em até 90 dias e pode ser utilizado de qualquer maneira.

Para isso acontecer, como citamos acima, o cliente precisa utilizar o cartão de crédito do Nubank, normalmente, o Nubank é o banco que ajuda as pessoas que tem nome sujo a conseguir uma linha de crédito, eles começaram liberando sempre R $50,00. Quer saber como aumentar o limite? Segue abaixo.

Como aumentar o limite do cartão de crédito Nubank?

Confira essas dicas:

Pague o boleto do cartão na data certa

Se possível, pague antes do vencimento, isso dá um bom crédito

Mantenha sua renda mensal sempre atualizada no app

Escolha a melhor data de vencimento para você, preferencialmente quando você pega o seu salário, porque você já paga de uma vez

Evite pagar o valor mínimo da fatura, essa ação pode fazer crédito rotativo e assim ficará muito difícil do limite do cartão de crédito aumentar

Utilize bastante o cartão de crédito, mas evite passar o limite

Busque não ter dívidas em seu nome

Use frequentemente o cartão

