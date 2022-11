Nubank: saiba COMO funciona o novo empréstimo com garantia da fintech!

Na semana passada, o Nubank anunciou sua entrada no mercado de empréstimos com garantia. A princípio, os clientes elegíveis podem acessar linhas de crédito utilizando como garantia investimentos feitos na função “Resgate Planejado” da conta do Nubank.

Durante o prazo do empréstimo, que pode ser pago em até 24 parcelas, os fundos investidos pelo cliente na função “Resgate Planejado” continuam a render o percentual determinado no momento em que o investimento foi feito.

Se o cliente tiver vários “Resgates Planejados”, ele não poderá escolher qual deles usar ou quanto colocar como garantia.

Declaração

“Nossa proposta é dar aos clientes outra opção de crédito – inclusive em casos de pessoas que nunca conseguiram acessar este tipo de recurso – para que possam resolver problemas imprevistos sem ter que mobilizar seu dinheiro poupado. Continuamos a nos concentrar no crescimento sustentável de nossa carteira de crédito garantido”, disse Jessica Paul, líder da área de empréstimos do Nubank, em uma nota enviada à Valor Investe.

A princípio, a regra é a seguinte: a partir de R$ 100,00 tomados como empréstimo, o pedido com o maior valor é selecionado para ser usado como garantia, e a quantia é bloqueada pelo período de duração do empréstimo.

Se o cliente estiver atrasado no pagamento do empréstimo, a garantia é ativada para que a pessoa permaneça em conformidade. Em situações como esta, a garantia será usada para cobrir o maior número possível de parcelas remanescentes.

De acordo com o Nubank, os montantes e taxas de juros podem variar e são determinados de acordo com a análise individual do perfil de cada cliente para a contratação do empréstimo garantido. A avaliação é feita por diferentes métodos, incluindo modelos de inteligência artificial.

O banco digital já vem dando sinais aos analistas de que entraria no mercado para linhas de crédito garantidas, o que, devido à menor inadimplência, ajuda a compensar o maior risco de linhas mais lucrativas, como cartões de crédito, o principal produto do Nubank.

O desejo da fintech é oferecer produtos mais competitivos com taxas de juros mais baixas. Com investimentos bloqueados, o Nubank tem garantias para o empréstimo, que podem ser usadas para mitigar o risco do fornecimento de dinheiro do banco.

Quem é o Nubank?

Nubank é uma empresa brasileira pioneira no segmento de serviços financeiros, atuando como operadora de cartões de crédito e fintech com operações no Brasil, com sede em São Paulo. Fundada no dia 6 de maio de 2013 por David Vélez, Cristina Junqueira e Edward Wible. Em 2014, a empresa lançou seu primeiro produto, um cartão de crédito internacional com a bandeira Mastercard, sem anuidade e totalmente administrado através de um aplicativo.

Em 2017, o Nubank também lançou seu programa de benefícios, o Nubank Rewards, e o anteriormente chamado NuConta, agora chamado de conta digital Nubank. Em 2019, começou a oferecer empréstimos para alguns clientes, e em junho de 2021 o Nubank já contava com 40 milhões de clientes.

