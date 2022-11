Se você é dona de casa, saiba que também tem direito ao INSS

Dona de casa é uma das intermináveis atividades na vida de muita gente, que inclusive, não é remunerada e não dá acesso aos benefícios da previdência social. E aqui, é importante fazer uma advertência: como o trabalho em casa nunca termina, as donas-de-casa podem acabar adoecendo.

Entre os problemas que uma dona de casa pode ter está a lesão por esforço repetitivo (LER), ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort). Além disso, há casos onde as pessoas têm depressão, ansiedade e outras condições mentais graves.

A partir disto, é necessário que estas pessoas busquem seu direito à aposentadoria por invalidez. Somente desta forma é possível alcançar um futuro mais pacífico, assim como uma garantia no caso de adoecer.

Aposentadoria por invalidez para donas de casa

Para poder garantir a qualidade do segurado e receber qualquer benefício do INSS, é necessário contribuir mensalmente para a Previdência Social. No caso de donas de casa, a solução é ser um contribuinte opcional.

É possível aderir às opções a seguir:

Contribuir com uma alíquota de 11% sobre o salário mínimo (R$133,32) para aposentar-se com o piso nacional;

Contribuir com uma alíquota de 20% sobre qualquer valor entre o mínimo e o topo do INSS (R$ 7.087,22) para aposentar-se com um valor acima do piso nacional.

Para o caso de aposentadoria por invalidez, a dona-de-casa deve comprovar seu estado de saúde e que isso levou à incapacidade permanente de exercer suas atividades. A prova é feita através de documentos, tais como relatórios e exames.

Estes documentos devem ser apresentados durante a realização da perícia médica. Também é necessário ter feito uma contribuição por pelo menos 1 ano (12 meses) antes do pedido, exceto em alguns casos.

Aposentadoria por invalidez sem tempo de espera

O período mínimo de espera de 12 meses de contribuições não é exigido quando há uma doença grave ou acidente. As condições que dão acesso ao benefício sem tempo de espera são:

Alienação mental

Cegueira

Cardiopatia grave

Contaminação por radiação em conclusão da medicina

Espondiloartrose anquilosante

Epilepsia

Esclerose múltipla

Estado avançado de Paget (osteíte deformante)

Hanseníase

Hepatopatia grave

Mal de Parkinson

Neoplasia maligna

Nefropatia grave

Paralisia irreversível e incapacitante

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS/HIV)

Tuberculose ativa.

O que eu deveria fazer se nunca contribuí para o INSS?

E se eu já for velho (mais de 65 anos) e nunca tiver contribuído para o INSS?

Se esse for o caso, fazer as contribuições e buscar um benefício de aposentadoria não é mais uma opção. Porém, digamos que há uma luz no fim do túnel!

É possível solicitar um benefício de assistência (BPC/LOAS). Como é um benefício de assistência social, e não um benefício de seguridade social, para ter direito ao BPC/LOAS, não é necessário que você tenha sido filiado e contribuído para o INSS.

Mas é importantíssimo observar que não é qualquer um que pode se inscrever para o benefício!

Para ter direito ao benefício, é necessário:

Ter mais de 65 anos de idade (ou ser uma pessoa deficiente)

Ter uma renda familiar inferior a ¼ do salário mínimo (até R$ 303,00 por pessoa)

Estar registrada no CadÚnico.

