O segredo para ganhar cashback no Banco Inter sem esforço algum

Cashback é o momento, e você pode conseguir isso através do Banco Inter, que está disponível para download no Play Store para Android e iOS. O banco Inter se tornou um dos principais bancos digitais do nosso país e está sempre estudando formas que trazer novidade e vantagens para seus clientes.

Uma dessas novidades é que o banco está ofertando cashback, no entanto o banco também tem diversas maneiras que conseguir outras vantagens, e na categoria de cashback tem duas maneiras de conseguir.

O banco lançou um programa de pontos gratuitos que se chama Inter loop, ou seja, vai acumular os pontos através do cartão de crédito, pois a partir dele os usuários podem trocar a pontuação por vantagens. Acompanhe a leitura.

veja como conseguir cashback no inter. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Programa Inter Loop

Antes o banco Inter oferecia um programa especialmente de cashback para seus clientes que tinham os cartões Win ou Black, porém com o novo programa de pontos agora é possível dar essa vantagem para todos os clientes, e agora todas as compras que foram feitos no cartão de crédito do Inter Mastercard vai gerar pontos.

Por mais que o cashback da fatura esteja disponível com o Inter Loop, esses clientes terão mais opções de benefícios para decidir como desejam usar, também tem como converter a pontuação por milhas aéreas no TudoAzul.

E para complementar, o cliente tem opção de escolher por investimentos nos produtos financeiros do banco. Vale destacar que os pontos não têm validade, eles não expiram.

Como funciona o novo programa Inter Loop?

O programa é simples e prático, pessoa física, MEI ou pessoa jurídica podem entrar no Inter Loop, basta fazer suas compras usando o cartão de crédito do Inter.

Os clientes que têm os cartões Gold, Platinum, Black ou contas MEI precisam estar com o débito automático da fatura para conseguir acumular pontos. Lembrando que os Clientes Win não tem obrigatoriedade.

Assim que a pessoa fazer o pagamento do valor total da fatura dentro da data de validade, os pontos são creditados no Inter Loop em até 10 dias. Assim com o saldo acumulado a pessoa pode trocar a pontuação por algumas vantagens do programa.

Veja também: Banco está oferecendo crédito de até R$ 21 mil

Pontuação conforme os cartões

Cartão Gold: 1 ponto a cada R$10,00 gastos no crédito

Cartão Platinum: 1 ponto a cada R$5,00 gastos no crédito

Cartão Black: 1 ponto a cada R$2,50 gastos no crédito

Cartão Inter WIN: 1 ponto a cada R$2,00 gastos no crédito.

Veja também: Cartão cancelado? Banco do Brasil terá que arcar com indenização; entenda