Já faz algum tempo que o ChatGPT está no topo da mídia. Cada vez mais é possível realizar inúmeras ações através da Inteligência Artificial. Agora algo surpreendente aconteceu que chocou a todos. Um teólogo acabou optando por usar a I.A para comandar um culto presencial em uma igreja alemã. O culto durou aproximadamente 15 minutos. Para muitos, é uma revolução. Para outros, algo desnecessário. O líder dessa “invenção” é o filósofo e teólogo Jonas Simmerlein.

Primeiro CULTO realizado por inteligência artificial surpreende fiéis | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Culto dirigido por I.A é alvo de ataques

O culto foi dirigido por um I.A. Mediante a análise dos dados foi conseguido direcionar um culto totalmente comandado por uma inteligência artificial. Mais de 300 pessoas estiveram presentes na Igreja de São Paulo de Fuerth, Alemanhã.

A I.A citou sermões, orações, salmos e deu espaço para que outras pessoas tivessem suas oportunidades na cerimõnia. Para o iniciar do culto, o responsável pediu para que o ChatBot pensasse que estivesse em um congresso na igreja. A partir de então, indagou como seria o culto.

A máquina se colocou na posição do pregador responsável. E então, acabou conduzindo a cerimônia e interagiu com os fiéis ali presentes. Avatares masculinos e femininos foram colocados no telão acima do altar a fim de conseguir dar um pouco mais de vida à cerimônia.

Entretanto, muitos fiéis acabaram atacando o ChatBot porque por mais que ele tenha conseguido entregar o culto completo, mas não houve emoção. Pelo contrário, muitos fiéis acharam engraçado o que estava acontecendo.

Leia mais: Passo a passo infalível para MUDAR a data de vencimento do seu cartão Nubank

I.A é o futuro das celebrações?

Com certeza, não. Por mais que muitos fiéis tenham encontrado graça nessas celebrações, muitos não encontraram algo que realmente fosse plenamente atraente para todos. Visto que os avatares não conseguem entregar uma real emoção.

Portanto, até então, é apenas usado para fins de testes. Muitos acreditam que não é necessário misturar I.A e religião. Entretanto, em alguns casos podem ser úteis para complemento e não substituição.

Desse modo, uma das especialistas éticas da tecnologia da Universidade de Twentem Holanda, afirmou que por mais que seja importante o uso da I.A, entretanto, é importante conciliar ambos aspectos a fim de que haja um pleno equilibrio.

Não se sabe ao certo quando isso irá acontecer novamente, entretanto, pelo que tudo indica os novos testes irão acontecer até no fim do segundo semestre deste ano. Entretanto, não será algo definitivo ou que irá substituir em si. Por mais que já seja famoso em alguns lugares as congregações online.