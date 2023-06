Não é de hoje que o Governo Federal disponibiliza benefícios aos brasileiros. O grande problema é quando isso acaba atrasando e causando problemas na vida dessas famílias. Um dos grandes benefícios concedidos aos brasileiros está sendo atrasado. Muitos até mesmo separaram esse dinheiro que iria vir a fim de pagar dívidas, etc. Entretanto, devido o atraso muitos estão sendo prejudicados. O pleno acesso aos benefícios do Governo garante estabilidade e comodidade aos beneficiários.

CHOQUE famílias em atraso no pagamento de um enorme benefício | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Grande benefício sofre atraso nos pagamentos

Este benefício é o SuperaRJ. Uma espécie de auxílio emergencial pago pelo Estado do Rio de Janeiro. O mesmo é direcionado as famílias carentes que precisam do mínimo para viverem com dignidade. O grande problema é o atraso nos pagamentos.

Os repasses são pagos somente para algumas pessoas. Entretanto, muitos repasses estão sendo atrasados. Milhares de pessoas estão usando o benefício como fonte de renda principal. Há mais de dois meses alguns moradores não recebem.

Com isso essas famílias acabam ficando à mercê do Governo, já que sequer informações acerca acabam dando. Lembrando que este problema é referente ao Governo Estadual. Lembrando que o Governo afirma que há pagamentos pendentes, mas ressalta que apenas 01.

Não foi dado o prazo exato para que o repasse seja pago, entretanto, tudo indica que a parcela de maio e junho sejam pagas de maneira unificadas. Portanto, não há um prazo específico para os pagamento, mas há promessas pendentes.

O que fazer nesses casos?

O recomendado é buscar outros auxílios do Governo. Bem como o Bolsa Família. O benefício é pago todos os meses nos últimos 10 dias úteis do mês. O valor fixo é de R$ 600. Podendo subir para até R$ 1 mil em alguns casos com a junção de vários outros adicionais.

Para as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos, é possível conseguir até R$ 300 em adicionais. Já no caso das famílias que possuem jovens entre sete e dezoito anos, há o pagamento do adicional de R$ 50.

Bem como para as famílias que possuem lactantes ou gestantes. Portanto, o Bolsa Família é bastante recomendado nesses casos: o intuito é englobar todas as famílias carentes do Brasil e conseguir ofertar o máximo de dignidade possível.

Para se cadastrar no Bolsa Família é bem simples. É necessário ir até o CRAS local e então enviar a documentação exigida. Bem como os documentos pessoais do titular e demais membros. Feito isso, basta aguardar na fila de espera. Por mais que seja possível fazer isso pelo aplicativo, mas os demais passos é presencialmente.