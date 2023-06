Boa notícia! Agora os brasileiros terão a oportunidade de receber mais um auxílio. Trata-se do Auxílio emergencial 2023. É possível receber valores entre R$ 600 e R$ 3 mil dependendo do núcleo familiar. Ainda é novidade para muitos e os primeiros a consultar terão muito mais chances de adesão. Todo procedimento é feito de maneira totalmente online. Veja como funciona e o passo a passo para pedir o novo auxílio do Governo Federal.

Notícia bombástica! Auxílio emergencial de junho com parcelas de até R$ 3.000 | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Auxílio emergencial 2023

O Auxílio emergencial é conhecido pelos brasileiros desde a época da covid-19. Até então, o benefício foi destinado a grande maioria dos brasileiros. Milhões de famílias foram beneficiadas pelo repasse feito pelo Governo Federal.

Muitos não sabem, mas neste mês de junho algumas famílias terão direito a nova rodada de pagamentos do Auxílio emergencial. Entretanto, agora há uma pequena diferença. Apenas um grupo específico terá direito ao benefício.

Portanto, o auxílio emergencial 2023 é direcionado apenas para algumas pessoas que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, que não possuem qualquer renda ou de no máximo meio salário mínimo per capita.

A partir disso, o Governo irá filtrar os dados e conseguir analisar os brasileiros que têm ou não direito ao benefício. Veja a lista e como analisar.

Leia mais: Extra! Extra! 13º salário do Bolsa Família já tem calendário e valores definidos

Quem tem direito ao benefício?

Não são todos os brasileiros que possuem direito ao repasse de R$ 600-3 mil. É necessário estar dentro da lista abaixo. Lembrando que o benefício será pago a partir deste mês. Ainda será divulgado a quantidade de parcelas. Quem recebe:

Pai solteiro que é chefe de família;

Mãe solteira que é chefe de família.

Ou seja, qualquer pessoa que seja chefe de família. Entretanto, é obrigatório que essa pessoa não tenha cônjuge ou companheiro(a). Além disso, é necessário que esteja sem emprego e com cadastro ativo no CadÚnico e Bolsa Família 2020.

Estando dentro dos requisitos acima, é o momento de consultar diretamente no site do Governo Federal se há ou não a possibilidade de recebimento do repasse.

Leia mais: Auxílio de um Salário Mínimo é disponibilizado para brasileiros desempregados

Como consultar o benefício?

É bem simples. A consulta do benefício acontece de maneira totalmente online. É necessário que o brasileiro vá até o site do Governo Federal, e a partir de então, verificar se recebeu o auxílio emergencial na época da covid-19, se sim, as chances de recebimento aumentam. Veja.

Entre no site Consulta do Auxílio Emergencial; consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/

Clique em login e acesse o site com os dados do Governo;

Insira os dados pedidos e aguarde a análise dos dados.

Pronto. Caso o benefício esteja liberado irá aparecer algumas informações sobre o mesmo e é necessário apenas aguardar o calendário de pagamentos que será divulgado nos próximos dias. A priori, é importante estar atento aos prazos e pagamentos.