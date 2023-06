ATENÇÃO, beneficiários do Bolsa Família que atualizaram seus dados

O Bolsa Família é sem sombra de dúvidas um dos maiores benefícios de distribuição de renda do Brasil. Através dele milhões de famílias são beneficiadas com repasses mensais que podem passar dos R$ 1 mil. Uma grande notícia foi divulgada para os beneficiários que atualizaram o cadastro do Bolsa Família nos últimos dias. Terá pagamento em dobro para algumas famílias. Entenda;

Bolsa Família terá pagamento em dobro?

Milhões de famílias foram bloqueadas do Bolsa Família em razão da desatualização cadastral. Dessa maneira, é cabível que elas tenham entrado com uma ação juntamente com o órgão responsável a fim de recorrer o benefício.

Isso foi feito por milhões de pessoas, e a tática era bem simples: bastava ir no CRAS local e pedir a atualização cadastral. As famílias que estivessem corretas, sem qualquer fraude, bastava atualizar os dados e pronto.

Portanto, neste mês de junho muitas famílias será desbloqueadas do programa. E em contraste ao que muitos imaginavam: haverá o pagamento retroativo do benefício. Muitas famílias irão receber o pagamento em dobro neste mês de junho.

Ou seja, serão pagos os repasses referentes ao mês de junho e o retroativo a quando a família esteve bloqueada do programa. Sem sombra de dúvidas será de grande ajuda para muitas famílias brasileiras.

Para consultar o desbloqueio é bem simples, é necessário acessar o aplicativo do Bolsa Família ou Caixa Tem e realizar a consulta do benefício. O procedimento é simples de ser feito e leva poucos minutos.

O que fazer caso não haja o desbloqueio?

Haverá um desbloqueio em massa nessa semana, entretanto, nem todos serão desbloqueados. As fraudes presentes nos cadastros dos beneficiários fizeram com que muitos perdessem seu benefício. Desse modo, é comum que alguns tenham o benefício de volta e outros não.

Portanto, apenas aqueles que atualizaram o cadastro e mesmo assim não foi confirmado fraude irão retornar ao programa. Caso o benefício não seja entregue novamente, é necessário fazer o seguinte.

Ir até o CRAS local, informar os dados do titular e pedir informações sobre o porquê o benefício foi negado. Algumas regras foram estipuladas e precisam ser cumpridas. Caso algum membro familiar trabalhe sob regime CLT, o benefício não é liberado.

Caso haja renda superior a R$ 218 per capita, o benefício também é negado. Lembrando que para receber o Bolsa Família é necessário viver sob pobreza ou extrema pobreza. As famílias que tentam burlar isso, acabam sendo bloqueadas.

Contudo, é necessário analisar caso por caso. Ademais, basta agurdar os desbloqueios que já aconteceram e hão de continuar acontecendo, regularizar o benefício e tentar sempre estar com as informações atualizadas no CadÚnico.

Os valores recebidos poderão ser movimentados através do Caixa Tem. Podendo ser sacados em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou rede de Caixas24Horas.