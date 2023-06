Revelado: ALIMENTOS secretos que aumentam sua vida em 8 ano

Todos sabem que para viver bem é necessário ter uma alimentação saudável. Um estudo revelou uma descoberta de alguns alimentos que podem aumentar a expectativa de vida, ou seja, alguns ingredientes podem ajudar na saúde a viver um pouquinho a mais.

Devido a isso, a escolha do que vai começar está começando a influenciar o quanto tempo de vida que você tem, comece a observar as necessidades nutricionais, confira a leitura abaixo.

Confira os alimentos que tem taurina. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual é a substância que promove o bem-estar

A substância natural que promove o bem-estar se chama taurina. Ela pode ser encontrada em alimentos e também produzida no próprio corpo, os estudam revelaram que esse aminoácido tem um papel importante no funcionamento do organismo.

Ou seja, eles agem como um poderoso antioxidante e assim consegue proteger as células contra os danos oxidativos e inflamação, vale destacar que também está envolvida na regulação dos neurotransmissores, isso ajuda na saúde mental.

A taurina pode ser encontrada em quais alimentos?

Frutos-do-mar: peixes como salmão, atum, truta, bacalhau e sardinha.

Carnes: carne bovina, frango, peru e carne suína.

Ovos: gemas de ovos contêm uma quantidade significativa de taurina.

Leite e produtos lácteos: leite, queijo e iogurte.

Algas marinhas: algas como nori, wakame e kombu.

Leguminosas: feijões e lentilhas.

Nozes e sementes: castanhas, amêndoas, pistaches e sementes de girassol.

Taurina tem um menor índice de perda muscular

A responsável pelo estudo é a Universidade de Columbia e notou que alguns animais expostos a taurina apresentam um menor índice de perda muscular, já em humanos, estima-se que essa ação vai retardar a oxidação degenerativa dos músculos e ossos.

Localizado em Nova York, o Instituto de Pesquisa disse que as doses regulares de alimentos nutritivos vão promover a renovação das células, e foi destacado que pode viver até 8 anos a mais do que o esperado.

Os resultados desse estudo realmente deixaram todos com expectativa, pois mostrou que a suplementação regular levou uma maior longevidade, os cientistas ainda estão estudando mais pontos sobre a saúde humana.

Veja também: Risco invisível: seus alimentos estão contaminados por produtos QUÍMICOS; entenda

Taurina: quais são as propriedades e benefícios?

Podemos destacar que a taurina é um aminoácido que vai desempenhar várias funções essenciais no metabolismo com diversos mamíferos, pois as moléculas presentes são os sais biliares para fazer a digestão de gordura e liberação de toxinas através do fígado.

Ou seja, se consumir alimentos que são ricos em taurina, com os alimentos que citamos acima, isso pode aumentar a expectativa de vida.

Veja também: Intestino preso: a CULPA pode ser destes 5 alimentos na sua dieta