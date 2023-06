Amor à disposição! ALUGUEL de namorado é a nova moda no Japão

Se você está solteiro e deseja ter um par para poder conversar um pouco, saiba que no Japão a moda que está pegando é o aluguel de namorado, essa prática já se tornou uma realidade nas lojas de host cafés e está ganhando, já saiu até nos jornais as notícias.

Essa fama se deu porque já são mais de 3 mil estabelecimentos no Japão que oferece esse tipo de serviço. Um anunciou na cidade de Shinjuku diz que a japonesa que entrar por uma das portas será tratada como nunca foi. A publicidade chamou muito a atenção das japonesas.

Opiniões das clientes que já participaram

Cha Cha, 41 anos, foi uma cliente e disse que um dos atrativos principais são a beleza dos atendentes e que isso é um charme. Cha Cha deu uma entrevista ao Fantástico da TV Globo e disse “Eu venho aqui porque amo homens bonitos. Eu nunca me envolvi muito com homens. Aqui, desde que você pague, recebe atenção. Num relacionamento normalmente tem muitos momentos que são chatos. Mas aqui, como as regras são muito claras, é fácil conversar – e você pode se divertir”.

O serviço é totalmente feito com homens e engloba atenção, drinks, boas conversas que podem durar até 91 minutos. O objetivo desse serviço é fazer as mulheres gastarem muito dinheiro, devido a isso um atendente de um host café disse que não é só um lugar para beber, é um espaço que meninos bonitos tratam as mulheres super bem.

Público masculino também é bem-vindo nesses lugares

O mesmo atende disse também que o público masculino é bem-vindo e que vai receber a mesma atenção como se fosse com as mulheres, a não ser que os envolvidos tenham a mesma orientação sexual, o intuito não é fazer a pessoa se apaixonar apenas ter um bom momento.

O sucesso desse modelo vai além da aparência na hora de conquistar esses clientes, pois o objetivo é que os atendentes aprendam a tratar as mulheres do jeito que elas querem, e nisso as mulheres acabam gastando bastante dinheiro no estabelecimento por gastar o tempo e dinheiro com eles.

O atendente Kejiu disse “Algumas só querem ouvir que são bonitas. Outras, que já ouvem o tempo todo, não querem mais ouvir isso. Algumas têm maridos e namorados, mas continuam vindo aqui pelo jeito que são tratadas”.

Futuro populacional do Japão é preocupante

Por mais que a novidade está chamando bastante atenção também um alerta para o governo do país, eles estão preocupados com o futuro populacional do Japão porque é um país envelhecido e o índice de nascimento de bebês está baixo.

O Japão está apostando algumas ações para incentivar a população terem filhos, um exemplo é que o governo está oferecendo quantia em dinheiro para os casais terem filho.

