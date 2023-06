Ferramentas de IA que vão deixar você de queixo caído

Poderosas ferramentas de IA – A era digital em que vivemos tem experimentado avanços notáveis na tecnologia da inteligência artificial (IA). Além do amplamente reconhecido Chat GPT, há uma variedade de outras ferramentas de IA menos conhecidas, mas igualmente impactantes, que estão mudando a forma como vivemos e trabalhamos. Estas ferramentas, muitas vezes ocultas no pano de fundo da nossa rotina diária, têm o poder de facilitar nossas vidas de maneiras que você pode nem sequer imaginar.

As ferramentas de IA são indispensáveis para facilitar tarefas complexas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Comece a usar estas ferramentas de IA ainda hoje

No domínio da ciência da computação, a IA é uma área que visa a execução de tarefas que, tradicionalmente, requerem inteligência humana. Este campo tem produzido inúmeras ferramentas e tecnologias inovadoras, uma das quais é o Chat GPT, que tem ganhado popularidade em todo o mundo. No entanto, existem outras ferramentas de IA que permanecem relativamente desconhecidas, apesar de sua utilidade prática.

Veja também: China chega na FRENTE e determina regras para IA

Uma dessas ferramentas é o Midjourney, uma adição ao popular software de comunicação Discord. O Discord, conhecido por sua funcionalidade de chat e capacidade de transmissão ao vivo, agora oferece um serviço que permite aos usuários gerar imagens utilizando a IA. Esta ferramenta de criação de arte personalizada, acessível diretamente na plataforma do Discord, permite que os usuários compartilhem suas criações de arte digital nos grupos em que foram criadas.

Outra ferramenta útil de IA é o “Talk to Books”, um recurso disponibilizado pelo Google. Ideal para ávidos leitores ou para aqueles que têm um apreço por citações notáveis, o “Talk to Books” é capaz de localizar frases específicas em livros com base no que o usuário digita, seja uma pergunta ou uma afirmação. Com um vasto banco de dados vinculado ao Google, é quase garantido que os usuários encontrarão respostas para suas perguntas ou encontrarão a frase perfeita que procuram.

Mais opções

O Browse AI é uma outra ferramenta de inteligência artificial que pode ser incrivelmente útil para empresas e consumidores conscientes do preço. Utilizado para monitorar concorrentes, o Browse AI extrai dados de sites correlatos para compilar análises e pesquisas de mercado complexas. Esta ferramenta também tem a capacidade de traçar perfis de potenciais clientes, tornando-a uma ferramenta valiosa tanto para empresas que buscam entender melhor seus consumidores quanto para consumidores que desejam pesquisar preços e opções.

Por fim, temos a ferramenta Roam Around, um recurso de IA ideal para os ávidos viajantes ou aqueles que estão planejando uma viagem. A Roam Around gera itinerários de viagem personalizados com base nas preferências do usuário. Basta fornecer ao sistema o local para onde você planeja viajar, a data da viagem, a duração da estadia e o orçamento disponível. Em apenas 30 segundos, a ferramenta de IA fornecerá um itinerário de viagem personalizado para atender às suas necessidades.

Sendo assim, embora o Chat GPT seja uma das ferramentas de IA mais conhecidas, há muitas outras ferramentas de IA que também oferecem benefícios significativos. Seja para criar arte digital, encontrar citações de livros, fazer pesquisa de mercado ou planejar a viagem perfeita, a IA está se tornando uma parte cada vez mais integrada de nossas vidas diárias.

Compreender e utilizar essas ferramentas pode ajudar a simplificar tarefas, aumentar a produtividade e, em última análise, enriquecer nossas experiências pessoais e profissionais.

Veja também: WhatsApp surpreende usuários com recurso inédito