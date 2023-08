Não é de hoje que os brasileiros sonham com o carro próprio. Com a chegada do programa ‘Carro Popular’ esse desejo se tornou mais próximo da realidade. Entretanto, é importante saber que é necessário que alguns modelos saiam de linha a fim de dar lugar para outros modelos. Seja pelas vendas ou acessibilidade — todos os anos dezenas de carros precisam dar adeus a certos países e até mesmo à sua fabricação! Veja quais são os modelos que vão sair de linha no Brasil e como funciona o Carro Popular.

ADEUS! Lista de carros que se despedem do Brasil em 2023 | Foto de Benjamin Zhao na Unsplash

Diga ‘Adeus’ a estes modelos

Existe um momento que é necessário dar adeus aos veículos. Haja vista que um veículo só continua sendo fabricado em determinado país enquanto está dando lucro — e o lucro é oriundo das vendas.

Ou então enquanto está no hype, a medida que novos modelos vão surgindo, os anteriores acabam ficando para trás. Obrigando as montadoras a terem que renovar os seus estoques de veículos.

Jaguar F-Type

Por mais que seja um modelo bastante popular no Brasil, é um carro esportivo de luxo. Este modelo já está presente há mais de 70 anos. O mesmo será descontinuado no Brasil e em outras partes do mundo porque a empresa irá visar outros tipos de veículos.

A mesma acabou lançando um veículo denominado F-Type 75, representando o último veículo de combustão. A partir de agora os veículos comercializados serão elétricos.

Kia Cerato

A Kia decidiu que iria retirar o Kia Cerato do mercado brasileiro. Haja vista que este modelo não está sendo vendido como deveria. Não conseguindo números animadores neste ano de 2023. De acordo com dados oficiais da Fenabrave — neste ano de 2023 foram vendidas apenas 14 unidades.

Representando um total de menos de 1% da categoria em si — números bem baixos se comparados ao preço de fabricação de um modelo como este. Haja vista que a última versão fabricada e vendida no Brasil foi em 2021/22 e conta com um motor potente de 2.0 de 167 cv.

Como funciona o Carro Popular?

O Carro Popular é um projeto do Governo Federal em união com várias montadoras a fim de oferecer veículos aos brasileiros por condições acessíveis e preços bem firmados aos brasileiros interessados.

Haja vista que o Carro Popular é um programa que possui como ênfase montadoras e bancos. Através do financiamento facilitado será possível a compra de veículos por condições exclusivas e preços acessíveis.

Atualmente existem alguns modelos disponíveis. Como é o caso do Renault Kwid. A Fiat é uma das montadoras que entrou com tudo no projeto e inclusive está prospectando novos clientes para darem entrada no seu carro 00KM através do Carro Popular.

Tudo indica que até o fim do ano será possível obter modelos mais atrativos e condições de crédito voltadas ao público brasileiro.

