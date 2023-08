Atendimento Caixa: como conversar com algum funcionário do banco

O banco da Caixa Econômica Federal é um banco popular para os cidadãos, é mais conhecido como o “banco do povo”, ele tem uma rede extensa de atendimento e oferece também diversas maneiras para conseguir entrar em contato. O cidadão pode entrar em contato desde para tirar uma dúvida até para contratar algum serviço.

A Caixa é um banco que está disposta a prestar atendimento sempre que necessário. No texto abaixo vamos destacar canais de atendimento do banco e como usar.

conheça os canais de atendimento da Caixa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como posso entrar em contato com a Caixa?

Existem várias maneiras para entrar em contato com a Caixa, desde as linhas telefônicas até meios digitais. Para as questões gerais, você vai poder ligar para o SAC Caixa através do número 0800 726 0101, e está disponível para 24 horas por dia e 7 dias por semana.

Se você estiver fora do Brasil, tem um canal exclusivo para contato que também funciona 24 horas em todos os dias da semana, o número é 55 (61) 3533 2000. Vale ressaltar que o atendimento é em português e esse número aceita ligações a cobrar do país de onde a pessoa está.

Como pedir para falar com um atendente da Caixa?

Se você preferir falar com um atendente do banco, assim que ligar para a central você deve seguir os passos das informações que são passadas pelo sistema automático de atendimento, em um certo momento vai ter a opção de ser transferido para falar com um atendente.

A Caixa tem WhatsApp?

O banco da Caixa disponibiliza o WhatsApp também como forme de canal de atendimento, é WhatsApp é através do número 0800 104 0104, adicione e inicie uma conversa. O horário de atendimento da Caixa Digital é das 08h às 18h, de segunda a sexta, aos finais de semana e feriados não.

Quais são os serviços disponíveis do WhatsApp pela Caixa?

A pessoa que preferir entrar em contato com o banco pela Caixa pode:

Consultar dados

Fazer pagamentos

Consultar extratos

Consultar saldo

Tirar dúvidas

Como consigo resolver um problema na Caixa através do WhatsApp?

É simples, da mesma forma que usar o WhatsApp é prático. Se você deseja resolver um problema por essa plataforma você tem que enviar uma mensagem relatando com detalhes o problema e um atendente irá te responder para te ajudar.

Telefone Auxílio Brasil

O banco da Caixa é o principal responsável por fazer o pagamento do Auxílio Brasil, que agora é chamado de Bolsa Família. Caso tenha dúvidas sobre o seu benefício ou deseja ter mais informações tem como também entrar em contato pelo número 111.

Esse telefone foi criado somente para dar informações e tirar dúvidas sobre o pagamento do Auxílio Brasil.

