Aprenda a desbloquear R$ 3.900 do Caixa Tem HOJE

O Caixa Tem é um aplicativo que permite a movimentação de diversos benefícios sociais, e é possível desbloquear até R$3.900 no app. No entanto, não são todas as pessoas que podem fazer a retirada das quantias. Para isso, precisam trabalhar com carteira assinada, já que o saque é referente ao Saque-Aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Contudo, além de trabalhar com carteira assinada, a pessoa deve ter trabalhado por, no mínimo, 5 anos nessa modalidade, que podem ou não ser consecutivos. Também é preciso lembrar que esse tipo de saque fica disponível apenas por um determinado período de tempo, que é quando o trabalhador faz aniversário.

Aprenda a desbloquear até R$3.900 no Caixa Tem HOJE. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como desbloquear o valor do saque no Caixa Tem?

Veja mais sobre o passo a passo para fazer o saque no Caixa Tem:

Acesse o aplicativo do FGTS;

Faça o login;

Selecione a aba de “Saque-aniversário”;

Toque em “Modalidade Saque-aniversário”;

Clique em “Optar pelo Saque-aniversário”;

Leia os termos e confirme que quer receber o saque.

Agora, veja abaixo a relação entre a quantia disponível no saldo e o valor que pode ser sacado pelos trabalhadores:

Quantia presente no FGTS Porcentagem que o trabalhador pode sacar Valor da parcela adicional até R$ 500 50% do valor do saldo – R$ 500 a R$ 1 mil 40% do valor do saldo R$ 50 R$ 1.001,01 a R$ 5 mil 30% do valor do saldo R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10 mil 20% do valor do saldo R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15 mil 15% do valor do saldo R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20 mil 10% do valor do saldo R$ 1,9 mil Valor superior a R$ 20 mil 5% do valor do saldo R$ 2,9 mil

Quando o valor pode ser sacado?

O governo federal definiu, também, uma tabela de pagamentos para organizar os repasses. Veja mais sobre as datas do saque-aniversário em 2023:

Mês de aniversário Data inicial para sacar o valor Data final para sacar o valor Janeiro 2 de janeiro 31 de março Fevereiro 1º de fevereiro 28 de abril Março 1º de março 31 de maio Abril 3 de abril 30 de junho Maio 2 de maio 31 de julho Junho 1º de junho 31 de agosto Julho 3 de julho 29 de setembro Agosto 1º de agosto 31 de outubro Setembro 1º de setembro 30 de novembro Outubro 2 de outubro 29 de dezembro Novembro 1º de novembro 31 de janeiro de 2024 Dezembro 1º de dezembro 29 de fevereiro de 2024

