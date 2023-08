Siga as dicas: 4 mudanças no WhatsApp para deixá-lo mais leve

O WhatsApp é o mensageiro mais utilizado em todo o mundo, é comum que usuários do aplicativo fiquem horas usando-o todos os dias, com isso, é normal que a memória do celular acabe ficando cheia, isso pode acarretar em vários problemas, como travamentos, falhas no aplicativo e até mesmo perda permanente de todas as suas conversas. Então, antes que isso aconteça, é importante realizar 4 configurações secretas, entenda.

4 mudanças que podem deixar o seu celular leve como se tivesse saído da caixa naquele dia | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Riscos de deixar a memória do celular cheia

Memória cheia é um problema que afeta milhões de usuários todos os dias, mas muitos negligenciam o problema, entretanto, as consequências disso podem ser irreparáveis, as principais são:

Baixo desempenho: ao ficar com a memória do celular cheia, o desempenho do aparelho será reduzido, com isso, até simples tarefas como tirar uma foto ou enviar um vídeo longo, podem se tornar um desafio e tanto;

ao ficar com a memória do celular cheia, o desempenho do aparelho será reduzido, com isso, até simples tarefas como tirar uma foto ou enviar um vídeo longo, podem se tornar um desafio e tanto; Falta de atualizações: além disso, quando a memória está cheia, não é possível realizar a atualização do sistema do celular, as atualizações são importantes na prevenção de brechas que podem ser exploradas por criminosos virtuais;

além disso, quando a memória está cheia, não é possível realizar a atualização do sistema do celular, as atualizações são importantes na prevenção de brechas que podem ser exploradas por criminosos virtuais; Perda de mensagens: outro problema que pode causar bastante transtorno, é a impossibilidade em receber mensagens de textos, isso acontece por conta que sem espaço, o celular não consegue salvá-las.

Agora que você já está ciente do quão ruim é não liberar a memória do seu celular, confira as melhores maneiras de liberá-la.

Veja também: Fale Com O Suporte Do WhatsApp Diretamente Seguindo Estes Passos

Estas duas próximas configurações não podem faltar em seu aplicativo do WhatsApp

A primeira maneira de evitar o problema, é desativando os downloads automáticos, isso significa que qualquer mídia só será baixada para o seu aparelho caso você clique nela para que o download seja efetuado. Para desativar, basta seguir o passo a passo:

Na guia do Chat, clique em Mais opções e depois em configurações;

Agora, vá até armazenamento e dados e após isso em download automático;

Basta clicar e desativar a opção.

Outra importante configuração, é na própria opção armazenamento e dados, ao clicar em gerenciar armazenamento, é possível verificar quais os contatos ou grupos que mais estão enviando arquivos pesados para você, também é possível realizar a exclusão em massa deles.

Veja também: Aprenda Como “TRANCAR” Seu WhatsApp Contra Criminosos E Fofoqueiros

As duas próximas dicas vão turbinar o desempenho do seu aplicativo

Agora, o WhatsApp permite utilizar uma funcionalidade chamada mensagens temporárias, com ela, é possível diminuir bastante o armazenamento do aplicativo, pois após um determinado período, todas as mensagens e mídias recebidas, são apagadas. Para ativar, basta ir até “Gerenciar armazenamento” e após isso clicar em “mensagens temporárias” e ativar o recurso.

E por fim, é possível apagar o cache do WhatsApp, ele serve para salvar arquivos que em um futuro próximo, possam ser úteis para o usuário, mas na maioria das vezes, eles só ocupam espaço que poderia estar sendo usado de outra maneira pelo usuário.

Com essas dicas, nunca mais o seu telefone terá problemas por falta de espaço, sempre que tiver um tempinho, tire alguns minutos para realizar uma limpeza em seu telefone, vai ajudar bastante.