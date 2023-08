Seu CPF está na lista? Veja quando poderá sacar o BÔNUS da Caixa

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 217,7 milhões de contas receberam o crédito bônus, referente ao lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 2022. A instituição bancária relatou que os depósitos foram finalizados no último domingo (30), totalizando um repasse de R$ 12,7 bilhões para as contas dos brasileiros que tinham saldo até 31 de dezembro. Saiba mais detalhes sobre o bônus do FGTS e quais as regras relacionadas ao saque.

Bônus depositado no domingo

De acordo com informações divulgadas pela Caixa Econômica federal, os depósitos do Lucro do FGTS foram finalizados no último domingo (30), com um repasse total de R$ 12,7 bilhões para as contas dos contribuintes que tinham saldo até 31 de dezembro.

A instituição bancária informou ainda que o trabalhador recebeu R$ 24,62 a cada mil reais de saldo. Esse valor é referente ao lucro distribuído entre todas as contas de FGTS existentes no país. Após a conclusão do processo, boa parte da população se perguntou sobre quando poderá sacar uma parte desse crédito depositado. Entenda logo abaixo como funciona o acesso.

Dinheiro extra pode ser sacado?

Infelizmente não dá para comemorar muito, pois o valor depositado do lucro FGTS não pode ser sacado de maneira isolada. As regras para saque continuam sendo as mesmas referentes ao saque tradicional do fundo do FGTS, sendo assim, o resgate de qualquer valor só pode ser feito no caso de demissão sem justa causa, compra de um imóvel próprio, aposentadoria, saque-aniversário, desastres naturais (calamidades públicas) e doenças graves.

É importante lembrar que o crédito foi depositado para contas ativas ou inativas com saldo em dezembro, vinculadas ao FGTS em 2022, desta forma, o trabalhador que iniciou as suas atividades com direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 2023 não irá receber parte do bônus.

Como saber o valor depositado?

Para saber quanto recebeu de bônus, o cidadão pode acessar diretamente no aplicativo do FGTS, disponível para sistemas iOS e Android. Após fazer o download, é preciso realizar o cadastro, caso ainda não tenha feito. Em seguida, deve efetuar o login com CPF e a senha registrada.

No sistema do aplicativo, o usuário pode ver o saldo total, com os valores de todas as contas somados. O valor referente ao lucro está identificado como “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2022”.

O lucro do fundo é repassado desde 2017 e é resultado dos juros que o FGTS recebe quando empresta dinheiro e financia projetos em áreas de infraestrutura e saneamento. Seria como uma instituição financeira que empresta valores e cobra juros em cima dos mesmos.

A única diferença é que o FGTS não é uma empresa e portanto não visa lucro com tais operações, realizando portanto sua distribuição. A Caixa Econômica Federal relata que a distribuição tem o objetivo de melhorar a remuneração das contas sem afetar os investimentos do banco.

