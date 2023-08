INSS: pensionistas têm direito ao Bolsa Família e outros benefícios?

O Bolsa Família, programa do governo federal que tem como objetivo combater a fome e à desigualdade no país, foi totalmente reformulado. Portanto, muitos cidadãos ainda têm dúvidas do auxílio e de como consegui-lo. Alguns se perguntam se pensionistas do INSS pode fazer parte dos repasses do benefício.

No entanto, vale lembrar que o programa conta com requisitos específicos, como ter renda familiar de até meio salário mínimo (R$ 651) ou ter renda per capita (por pessoa) de até R$ 218. Dessa forma, pensionistas podem receber o auxílio desde que estejam ligados nesse enquadramento.

Assim, mais brasileiros têm direito a essa ajuda financeira, desde que atendam ao novo requisito de renda do programa. Mesmo se você receber aposentadoria, isso não impede de receber o benefício social. Porém, além da renda familiar, é importante verificar se você atende às outras condições que também foram alteradas neste ano para integrar o programa do governo federal

Por exemplo, no caso de gestantes ou lactantes, é necessário estar em dia com o pré-natal; para crianças de até seis anos, devem frequentar a escola com frequência mínima de 60%; e a família inteira deve estar vacinada, seguindo o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

confira as vantagens do cartão do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família para agosto

Para os beneficiários já inscritos no programa, este mês o programa realiza mais uma série de pagamentos, sendo repassadas segundo o número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Veja:

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

Lula confirma cancelamento do bolsa família para quem está com CPF irregular.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou o bloqueio do Bolsa Família para os segurados que estão com o CPF irregular. Nesse sentido, beneficiários que tenham alguma pendência no documento poderão ficar sem receber a transferência de renda.

Informações erradas ou incompletas do seu CPF na Receita Federal. Nesse caso, o CPF pode ficar suspenso, cancelado ou pendente de regularização. Confira, a seguir, como funciona cada um dos casos:

CPF Suspenso: significa que o cadastro na Receita Federal está incompleto;

CPF Cancelado: significa que a Receita Federal detectou que você pode ter mais de uma numeração de CPF ou que esteja com algum bloqueio judicial;

CPF Pendente de Regularização: significa que a situação está diretamente ligada ao Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Nesse caso, é importante declarar o imposto de renda anualmente, caso não faça a declaração de imposto de renda, o CPF ficará pendente.

Saiba mais: INSS: dona de casa consegue auxílio-doença! Veja como