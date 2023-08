Novidade do WhatsApp deixa usuários de iPhone espantados

De certa forma, não chega a ser novidade o fato de que quem utiliza os celulares que possuem o sistema operacional iOS (ou seja, quem utiliza iPhone) acaba recebendo em primeira mão as novidades ligadas a alguns aplicativos, como o Instagram.

E ocorre que, no que diz respeito especificamente ao WhatsApp, isso também não deixa de acontecer.

Inclusive, a última atualização deste aplicativo para o sistema iOS esteve repleta de alterações no que diz respeito à sua interface. E a principal alteração sem dúvidas é o menu suspenso, que agora está totalmente redesenhado.

Para checar este novo design, o usuário precisa apenas deslizar o dedo sobre alguma conversa e, então, tocar nos 3 pontinhos da horizontal, que representam o ícone “Mais”. Vale lembrar, por sinal, que por padrão o “Whats” dá destaque somente para os ícones de ver informações e de silenciar, de modo que os usuários escolham com facilidade deletar conversas ou mesmo sair de algum grupo.

Antes da atualização, o app mostrava também estas opções, porém com a interface do próprio iPhone, sem ícones e sem texto, o que lhe conferia um visual mais simples.

Outros comandos também sofreram alterações, a exemplo da seleção feita na hora de excluir mensagens e o menu suspenso, opção para quem quer silenciar conversas.

De acordo com o WABetaInfo, que é um portal especializado no aplicativo em questão, todas essas alterações já se encontram na chamada versão estável do app para o iPhone. Mas, mesmo assim, o lançamento será feito de forma gradual, o que significa que muitos usuários terão que aguardar um pouco mais para ter acesso às novidades.

Os usuários de iPhone não esperavam estas novidades | Imagem: Jonathan Francisca / unsplash.com

Usuário do iPhone pode mandar mensagens sem salvar números?

O WhatsApp ainda liberou, também recentemente, um recurso que permite que o usuário dê início a uma conversa mesmo que o número com o qual for falar não esteja salvo em sua agenda.

Isso não deixa de ser uma grande novidade, considerando que, antes disso, era preciso realmente salvar o contato na lista, ou usar aplicativos e procedimentos no mínimo duvidosos, para conseguir enviar uma mensagem.

Agora, o processo é muito simples: basta clicar no ícone de conversa e, na barra de busca, digitar o número com o qual se deseja conversar. E, o melhor: trata-se de um recurso que foi pensado tanto para o iPhone quanto para os aparelhos que funcionam com base no sistema Android.

O envio de mensagem com vídeos também foi liberado?

Outra novidade animadora em relação ao WhatsApp é a possibilidade de enviar mensagens que sejam compostas por vídeos curtos: Mark Zuckerberg, CEO da empresa Meta, dona deste app, anunciou este recurso no último dia 27, quinta-feira.

Cada vídeo deverá ter no máximo um minuto, e poderá ser gravado até mesmo com as mãos livres, como já ocorre no Instagram. Já a reprodução acontecerá de forma silenciosa, quando a conversa for aberta, cabendo ao receptor ativar o som. Inclusive, ele deverá ativar também o vídeo em questão, clicando sobre ele.

Por fim, vale frisar que esse tipo de mensagem também terá proteção com base na criptografia de ponta a ponta.

