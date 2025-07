Cientistas detectam terceiro objeto interestelar no sistema solar

Astrônomos anunciaram a descoberta de um objeto proveniente de fora do sistema solar, que atravessou o espaço a alta velocidade. Esta é a terceira vez que a humanidade observa um visitante interestelar. A confirmação foi feita nesta quarta-feira, 2 de julho de 2025.

O objeto, classificado como um cometa pelo Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional, pode ser o maior já observado. De acordo com Jonathan McDowell, astrônomo do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, a aparência do objeto sugere que ele é composto principalmente de gelo, em vez de rochas.

Richard Moissl, responsável pela defesa planetária da Agência Espacial Europeia, afirmou que não há risco de colisão com a Terra. O cometa passará a uma distância segura, na órbita de Marte, viajando a uma velocidade impressionante de até 60 km por segundo, o que equivale a mais de 200.000 km por hora. Moissl também explicou que a trajetória do objeto indica que ele não está orbitando o Sol, mas sim vindo do espaço interestelar e retornará para lá.

O objeto foi detectado na terça-feira pelo projeto ATLAS, que monitora asteroides. Este projeto é financiado pela NASA e está situado no Havai. Após a detecção, astrônomos profissionais e amadores de diversas partes do mundo começaram a analisar os dados dos telescópios para traçar sua trajetória desde o dia 14 de junho.

As estimativas indicam que o diâmetro do objeto varia entre 10 e 20 km. No entanto, ele pode parecer menor se for realmente feito de gelo, já que esse material reflete mais luz. Moissl ressaltou que, à medida que o objeto se aproxima do Sol, ele se tornará mais brilhante, permitindo que seja observado com telescópios até o próximo ano.

Este evento marca a terceira vez que objetos interestelares são identificados na história da humanidade. O primeiro, chamado Oumuamua, foi detectado em 2017, e o segundo, 2I/Borisov, em 2019.