Ela está te ouvindo 24 horas! Alexa é espiã mesmo desligada?

Desde os primórdios da revolução industrial, um dos desejos que mais pulsava no coração dos homens era criar máquinas inteligentes. E agora, neste século, isso é possível. Um exemplo disso é a assistente virtual Alexa, que é um dispositivo que foi desenvolvido pela Amazon e está ganhando popularidade no mundo inteiro, tornando-a indispensável em milhares de residências em todo o mundo. Mas será que ela é uma espiã ou não? saiba tudo sobre.

Saiba se é seguro utilizar a Alexa ou se ela é uma grande espiã | Imagem de PIRO por Pixabay

O “nascimento” da Alexa

O dispositivo foi lançado em 2014 e desde então mudou a maneira como as pessoas interagem com outros eletrônicos em sua casa. Mas no início, a única preocupação dela era responder perguntas simples e tocar músicas.

Todavia, atualmente, a Alexa é uma fonte inesgotável de conhecimento, que no momento que o usuário pergunta algo, ela está disposta a responder. Mas também, pode ajudá-lo no entretenimento diário.

Mas a função que de fato chama a atenção de todos, é a possibilidade de ser integrada com ecossistemas de casas inteligentes, e através do dispositivo, controlar qualquer cômodo.

Principais funções da Alexa

Como salientado, aquele dispositivo que apenas respondia às perguntas realizadas pelo usuário e tocava algumas músicas, evoluiu bastante. Agora, a Alexa basicamente faz parte de todo um sistema de casas inteligentes.

Ou seja, basta a voz do usuário solicitar uma ação, de prontidão, a Alexa realiza a ação. Ao som da voz da pessoa, é possível:

Atenuar ou desligar as luzes;

Ajustar a temperatura do ambiente;

Ligar a cafeteira e passar um café;

Ligar ou desligar a televisão.

E muito mais! Isso é apenas algumas das inúmeras tarefas que ela é capaz de realizar. Mas uma grande preocupação toma conta dos usuários: como anda a privacidade das conversas dentro do ambiente? Já que 24 horas por dia, o dispositivo está ligado.

Dicas para proteger sua privacidade

Então, pensando nisso, para proteger a privacidade dos seus usuários, a Amazon lançou uma nova funcionalidade, que permite que o histórico de gravações do ambiente seja apagado por intermédio do aplicativo.

Mas uma atualização chegou e irá facilitar ainda mais o trabalho, apenas com um comando de voz, será possível apagar os dados em questão. Tudo isso para dar uma experiência de segurança ainda melhor para todos os seus usuários.

Portanto, não há motivo aparente para se preocupar em relação a ter suas gravações vazadas pela Alexa, mas se isso causa medo em você, o melhor a se fazer é acessar o histórico de gravações, pelo aplicativo, e apagar todas as gravações que não te deixam confortável. Todas essas ações da Amazon são para maximizar ainda mais a experiência dos usuários com o dispositivo em questão.