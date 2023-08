6 GRANDES truques do Google Drive que vão abrir sua mente

O Google Drive é uma excelente ferramenta de armazenamento e colaboração, mas muitas de suas funcionalidades incríveis permanecem desconhecidas para a maioria dos usuários. O processo de cadastramento é bem fácil, sendo necessário apenas baixar e instalar o app em sua loja virtual e logar com sua conta Google (Gmail). Veja mais sobre algumas funções do Google Drive:

1. Mude as cores de suas pastas

No Google Drive é possível mudar as cores das pastas em seu app. Dessa forma, é possível organizar seus arquivos por etiquetas e cores. Basta pressionar o folder desejado, clicar nos três pontinhos e selecionar “alterar cor”.

2. Adicione atalhos

Faça isso para acessar rapidamente as pastas que você mais usa. Basta pressionar o arquivo ao qual você deseja criar o atalho, clicar no menu dos três pontinhos e clicar em “adicionar atalho ao Google Drive.

3. Use a busca avançada

Para abrir um arquivo de forma rápida e selecionar apenas aquele em específico, você pode fazer uma busca avançada no app. Você pode pautar os arquivos por tipo (PDF, vídeo, áudio, imagem, texto e mais), pela data de modificação (hoje, ontem, últimos sete dias, etc.) e pelo nome.

4. Converta documentos

Essa função permite que você compartilhe documentos para seus contatos de acordo com sua necessidade, seja em .word, .xlsx, .pprt, entre outros.

5. Identifique caracteres

É possível identificar palavras de forma rápida no Drive. Basta abrir o documento em questão, clicar no ícone da lupa e digitar o que você procura.

veja o comunicado do Google. Imagem: ijeab / FreePik

Crie atalhos no seu celular com o Google Drive

Além das dicas anteriores, outro item a ser destacado é a criação de atalhos em sua área de trabalho. Pressione o arquivo para o qual você deseja criar o atalho, clique nos três pontinhos que devem aparecer logo em seguida, desça até a parte de baixo do menu, e escolha a opção “adicionar à tela inicial”.

O que é o Google Drive?

Google Drive é um serviço de armazenamento em nuvem oferecido pelo Google, responsável por sincronizar seus arquivos entre diferentes dispositivos e máquinas pela internet. Ele permite que os usuários enviem e armazenem os arquivos na plataforma, podendo acessá-los de qualquer lugar. É um serviço com planos gratuitos e de assinatura.

O Google Drive faz parte de um ecossistema de aplicativos desenvolvidos pelo Google para facilitar a rotina de pessoas e empresas. Integrado a eles, o Drive permite ainda o compartilhamento dos arquivos e a colaboração em tempo real.

O grupo de aplicações de escritório do Google (Documentos, Planilhas, Apresentações etc.) utiliza o Drive para armazenar os arquivos criados e liberar a edição colaborativa. Da mesma forma, os trabalhos acadêmicos são anexados ao Google Classroom por meio do serviço de armazenamento em nuvem do Google.

Por fim, o Drive também guarda o histórico de e-mails e anexos, que pode ser encontrado com uma simples pesquisa. Logo, a ferramenta se torna um excelente recurso, tanto para armazenar documentos pessoais quanto de negócios.

