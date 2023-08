Seu perfil do Facebook foi criado antes de 2019? Veja se tem direito a receber R$ 5.000

Desde o advento da internet no Brasil, várias redes sociais entraram no território da rede, todavia, poucas fizeram tanto sucesso quanto o Facebook e quem diria que usar a plataforma poderia render uma bolada aos seus usuários. Trata-se de uma ação judicial que obriga o Facebook a pagar uma indenização no valor de R$ 5 mil para todos que conseguirem provar que usaram a plataforma em 2019, entenda o motivo.

Veja se você tem direito a receber uma bolada em dinheiro do Facebook | Imagem de Pixelkult por Pixabay

Qual o motivo dessa indenização?

A indenização deve ocorrer por conta que a Meta – empresa responsável pelo Facebook – não tomou as medidas cabíveis para evitar que houvesse um grande vazamento de dados dos seus usuários, entre os anos de 2018 e 2019. Por conta disso, a empresa foi condenada a pagar R$ 20 milhões por danos morais.

A decisão foi tomada pela 29ª Vara Cível de Belo Horizonte, e os usuários que usavam a plataforma antes de 2019, podem se beneficiar. Já que na sentença, está explícito que todos os usuários que comprovarem o uso da plataforma no período citado, terão direito a indenização de R$ 5 mil.

Vale lembrar que o Facebook não divulgou uma lista oficial, contendo o e-mail e nome de todos os usuários que foram afetados. Por conta disso, irá precisar apenas que a pessoa comprove que usou a plataforma no período para ter direito Entretanto, a empresa ainda pode recorrer.

Veja também: Por Que O WhatsApp É Foi BANIDO Destes 4 Países

Como ocorreram os vazamentos?

Os vazamentos não ocorreram apenas em uma data, de modo pontual, foram em vários momentos, em 2018, por exemplo, os criminosos conseguiram burlar as medidas de segurança da plataforma e tiveram acesso a informações sensíveis de 15 milhões de usuários, como nome, telefone e e-mail.

Já no ano seguinte, em 2019, ocorreu outro vazamento, dessa vez, mais de 22 mil usuários foram afetados e tiveram suas senhas expostas. Durante a ação, também ficou notória a vulnerabilidade do WhatsApp.

Pois por intermédio dele, os hackers conseguiram acessar o aparelho celular dos usuários e instalaram aplicativos maliciosos com a finalidade de obter acesso às informações particulares.

Veja também: WhatsApp BUGADO Pode Ser Resolvido Com ESTE Truque De Configuração

Como entrar na Justiça?

Para conseguir entrar na justiça e quem sabe receber a indenização, é preciso procurar um advogado e contratá-lo, provavelmente, o pagamento será uma porcentagem da indenização ou um valor fixo, que é pago antes. Tudo irá depender do acordo entre ambos.

Mas algo é preciso se atentar, a Meta ainda vai recorrer e não irá aceitar a condenação de imediato, então, talvez não seja tão interessante entrar com um processo agora, é bom esperar mais um pouco.

E aos que não podem pagar um advogado, podem procurar institutos que realizam a representação coletiva de pessoas. Desse modo, um grupo especial será formado e irão lutar pela causa em questão.