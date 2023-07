Lula CONFIRMA a melhor notícia do ano para quem quer comprar um carro

Para quem pretende comprar o tão sonhado primeiro carro ou decidiu trocar de automóvel, eis uma ótima notícia. O presidente Luís Inácio Lula da Silva destinou mais de R$ 300 milhões para estimular a compra de veículos com descontos expressivos. Os maiores descontos estarão disponíveis para automóveis usados, mas carros novos também devem sofrer reajustes positivos ao bolso do consumidor.

Governo Lula anuncia incentivo para diminuir preço de automóveis em todo o país. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Redução de preços em carros novos e usados

Com o orçamento total do programa aumentando de R$ 1,5 bilhão para R$ 1,8 bilhão, o novo programa de incentivo do Governo Federal deve impactar não apenas carros seminovos, como até na inclusão de veículos 0km que também devem ter seus preços reduzidos.

Todas as regras e definições da medida foram publicadas no Diário Oficial da União, o que aumentou o orçamento designado para a compra de carros, de R$ 500 milhões, para R$ 800 milhões.

A iniciativa de Lula abrange também programas destinados à compra de caminhões e ônibus, pelo montante adicional ao orçamento.

Tributos federais vão custear programa de veículos

Se tratando dos custos do programa que o governo federal pretende lançar, haverá uma medida provisória na qual estabelece um aumento de R$ 0,03 nos tributos federais sobre o diesel, em especial no Programa de Integração Social (PIS) e na Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

A partir de outubro, quando a medida entrar em vigor, será capaz de notar uma arrecadação de R$ 200 milhões, aproximadamente; a portaria já fora assinada por Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Dessa forma, mais empresas tendem a se beneficiar, impactando o consumidor final no fim desse ciclo.

