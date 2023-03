Governo Lula pode lançar programa habitacional para a CLASSE MÉDIA

A maioria dos brasileiros sempre sonharam em ter seu próprio imóvel para poder chamar de ‘meu’, todavia, nem sempre é possível pelos altos valores e pelos baixos salários recebidos, na maioria das vezes, a única saída para se morar em uma casa melhor, é alugando uma. Mas isso deve mudar, uma vez que o atual presidente da República, isto é, Luiz Inácio Lula, sinalizou de maneira positiva para a criação de um programa habitacional que pudesse contemplar a classe média, entenda.

O foco seriam famílias que ganham mais de 1 ou 2 salários

A fala do presidente que gerou tanta esperança nas pessoas, ocorreu na última sexta-feira, dia 03 de março. Onde Lula defendeu que em seu governo, ele pretende criar um programa habitacional que fosse voltado para a população de renda média baixa, para que eles também tivessem direito a ter o seu próprio lar, afirmou Lula.

Na fala do presidente, o principal objetivo seria criar uma política habitacional que contemplasse as pessoas da classe média baixa que sonham em “viver dignamente numa casa que possam escolher”. Após essa fala, todos ficaram com esperanças que o cenário irá mudar.

“Precisamos criar um programa para os setores médios da sociedade. Porque as pessoas que ganham R$6 mil, R$5 mil, R$7 mil, às vezes, não têm direito a ter uma casa”. A fala dele é baseada no fato que a maioria da população na faixa salarial citada, vive de aluguel, pois não conseguem comprar sua própria casa.

Como o programa deverá funcionar?

A fala dele ocorreu no momento em que ele foi entregar quase 1.500 residências no Mato Grosso, por intermédio do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, provavelmente, o programa será semelhante ao MCMV, todavia, com condições especiais para a faixa salarial que foi citada pelo presidente.

Ele também aproveitou o momento oportuno, para criticar os governos anteriores em relação às entregas das casas do programa MCMV que estavam bastante atrasadas. O mesmo ainda disse que na região, há dois conjuntos que ainda serão finalizados para serem entregues.

Portanto, a tendência é que o governo venha acelerar o término das moradias que já estão na ‘fila’ para começar novas casas. Além de que segundo Lula, a prática dos estados e municípios doaram terras para a construção de moradias, ajuda bastante a minimizar os custos das construções e facilitar ainda mais a ação do programa em questão.

