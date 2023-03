Governo anuncia as regras para os CORTES no Cadastro Único em março

Chegou a hora! O Governo Federal anunciou nesta última semana novas medidas que irão impactar diretamente os novos e atuais cadastros do Bolsa Família. Portanto, haverá uma revisão cadastral de todos os beneficiários do programa social – e com isso, espera-se que haja uma redução do número de 10 milhões de cadastros irregulares.

Beneficiários do Bolsa Família passam por revisão

Parte dos cadastros irregulares dão-se em conta de cadastros desatualizados. Os beneficiários serão convocados a fim de regularizarem o seu cadastro. O processo irá começar no mês de março e irá se estender até o mês de dezembro.

Na cerimônia o Bolsa Família voltou a vingar no Brasil – substituindo o antigo Auxílio Brasil. Lembrando que após a posse de Lula, o Bolsa Família ainda não entrou em vigor.

Após uma medida prorrogativa – o Auxílio Brasil foi prorrogado por alguns meses até a regularização do Bolsa Família. Bem como citado, os valores e regras também foram atualizados.

Os beneficiários que tiverem com o cadastro desatualizado desde o ano de 2016/17 terão prioridade na atualização cadastral. Os demais que vão de 2019 até 2020 irão ter seus cadastros atualizados a partir do mês de dezembro e os demais apenas em 2024.

Segundo o Ministro Wellington Dias, os beneficiários que conseguirem empregos ou tiverem suas rendas superiores aos valores permitidos não hão de perder o benefício. Entrementes, o Governo Federal pretende viabilizar o reingresso quase que imediato as famílias que por algum motivo forem prejudicadas e perderem seus empregos ou haja um abatimento em sua renda.

Leia mais: Quando será pago o Vale Gás aos brasileiros; veja o cronograma

Novos valores e benefícios são divulgados

No antigo Governo, Bolsonaro elevou os valores do programa de distribuição de renda do Governo para R$ 600. Após a posse de Lula, o valor se manteve na faixa e ocorreu o ingresso de novos benefícios e adicionais.

Bem como o adicional de R$ 150 para famílias que possuem crianças entre zero e seis anos. Bem como adicional de R$ 50 para cada membro com idade entre 7 e 18 anos. Lembrando que os novos benefícios serão pagos a partir do dia 20 deste mês.

Entre as mudanças divulgadas encontra-se a obrigação das famílias deixarem os dependentes com os dados atualizados, registro escolar e de vacinação em dia, etc. Com isso, o Governo Federal pretende promover não somente uma renda mínima aos brasileiros – mas a oportunidade de um desenvolvimento contínuo e igualitário.

O pente fino irá atingir todos os beneficiários. Entretanto, neste primeiro momento, apenas os cadastros unipessoais serão afetados. Visto que dentre os 10 milhões de cadastros irregulares, 6 milhões representavam os cadastros de famílias unipessoais.