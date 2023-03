Governo libera 5.300 bolsas de estudo para as universidades

Boa notícia! O ex-governador do Ceará e atual Ministro da Educação, Camilo Santana – informou nesta última segunda-feira, 2, que o Governo irá ofertar aos estudantes brasileiros mais de 5.300 novas bolsas de estudo. Todas focadas no Ensino Superior, portanto, pertencem a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Com isso, o número de estudantes brasileiros bolsistas irá chegar aos 89.600.

Governo vai ofertar mais de 5 mil bolsas de estudo

Embora anunciado, as bolsas ainda não foram oficializadas no Diário Oficial da União. Camilo Santana informou que serão distribuídas entre cursos de mestrado e doutorado. Lembrando que é necessário que os estudantes já tenham se graduado em algum curso do ensino superior.

Uma bolsa de estudo consiste em um incentivo fiscal mensal aos brasileiros. Que desse modo, conseguem estudar para o mestrado/doutorado enquanto recebe o incentivo em dinheiro do Governo Federal. Segundo dados, mais de 3 mil pessoas irão receber os repasses.

Desde o ano de 2013 os valores estavam parados e após mais de 10 anos os repasses serão atualizados. Com isso, haverá um reajuste nos valores das bolsas – desde a iniciação científica até o pós-doutorado, que pode chegar a R$ 5.200 mensais!

Lembrando que os candidatos devem participar de processos seletivos abertos pelas próprias universidades e com isso o cadastro é registrado e eles podem obter a tão sonhada vaga no curso de mestrado ou doutorado.

Leia mais: Novo site paga DE VERDADE até R$ 25 para responder pesquisas

Valores das bolsas surpreendem estudantes

Desse modo, as bolsas são separadas em níveis. Indo do mestrado, doutorado e pós-doutorado. Os valores começam em R$ 2.100 e vão até R$ 5.200. As vagas serão ofertadas em mais de 6 mil cursos.

Lembrando que cada área possui outras sub-áreas de especialização. Os profissionais que conseguirem entrar no curso de doutorado e passarem com êxito – terão acoplado ao seu nome o título de doutor.

Os valores atualizados são bem animadores e muitos brasileiros gostaram da novidade. Veja os valores.

Bolsa: Mestrado;

Valor: R$ 2.100;

Valor: R$ 2.100; Bolsa: Doutorado;

Valor: 3.100;

Valor: 3.100; Bolsa: Pós-doutorado;

Valor: 5.200.

Por fim, a bolsa que mais paga é a do pós-doutorado. Os profissionais que conseguirem passar no processo seletivo irão conseguir os repasses mensais de R$ 5.200 e assim conseguirem se manter até a conclusão do curso.

É válido ressaltar que o anúncio foi realizado de maneira não oficial – entretanto, Camila Santana já garantiu que ainda neste primeiro semestre os estudantes contarão com os novos repasses e vagas dessas respectivas bolsas.

Entretanto, as medidas só passam a ser válidas mediante a publicação do decreto no Diário da União. Nos próximos dias o anúncio oficial deve ser feito e os brasileiros já poderão se planejarem a fim de adentrar nessas bolsas científicas.