Você recebe R$ 2,6 mil? Novo benefício foi liberado para você

Boa notícia! Nesta última segunda-feira, 27, o Governo Federal anunciou mais um programa para os brasileiros de baixa renda. Trata-se do Desenrola, programa do Governo Federal que pretende acabar de uma vez por todas com as dívidas dos brasileiros. Através de renegociações com juros baixos – o Governo promete auxiliar todos os brasileiros de baixa renda a se livrarem de uma vez por todas de suas dívidas e voltar novamente para o mercado de crédito. Veja abaixo como funciona e quem tem direito ao programa.

Desenrola é anunciado pelo Governo

Rogério Ceron – secretário do Tesouro Nacional, afirmou que o programa deve ser lançado para os brasileiros nas próximas semanas. E que o Desenrola irá contar com um imenso fundo de R$ 20 bilhões a fim de auxiliar e facilitar o quitamento das pendências dos brasileiros.

Lembrando que o Governo pretende liquidar as dívidas e repor os recursos através das novas parcelas e com juros bem abaixo do mercado – o intuito não é obter lucro, mas sim, tirar os brasileiros do vermelho e assim conceder e oferecer melhores linhas de crédito.

Visto que o programa é promessa cumprida do Presidente Lula (PT) que prometeu em sua campanha que iria pensar em alternativas para que os brasileiros saíssem do vermelho e entrassem novamente no mercado financeiro brasileiro.

Já que pessoas negativadas não podem financiar automóveis, imóveis e nem mesmo solicitar empréstimos. Somente no Brasil existem mais de 40 milhões de pessoas no vermelho – e isso são números alarmantes!

A maior parte das dívidas somadas são de cartão de crédito. Lembrando que os juros dos cartões são altos – o que ocasiona um aumento exponencial em dívidas simples.

Veja quem tem direito ao programa e como participar

O programa ainda não foi lançado para os brasileiros mas já possui suas regras estipuladas. O Desenrola irá alcançar a primeiro momento somente os brasileiros que recebem até 02 salários mínimos e possuem dívidas de no máximo R$ 5 mil (montante).

Os débitos pendentes devem estar em atraso por seis meses e devem ser oriundos do ano de 2022. Contando até o último dia do ano. Através da página oficial que será criada no site do Governo – o usuário irá fazer login e então, verá a sua proposta disponível.

A priori, os juros são de 1,99% ao mês e ao ser creditado o valor em conta o brasileiro deverá realizar o pagamento. Caso contrário, seu nome há de voltar para a lista de inadimplentes do país.

Especialistas afirmam que o benefício pode impactar de maneira direta no Tesouro Nacional – entretanto, o secretário do Tesouro afirma que embora ele não descarte essa possibilidade, o Desenrola há fundos suficientes para se manter sozinho.