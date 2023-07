Julho será um mês PÉSSIMO para estes signos do zodíaco

A vida definitivamente é repleta de altos e baixos, repleta de momentos de sorte e felicidade e, também, de momentos que podem ser desanimadores e desgastantes. E é assim para os nativos de todos os signos do zodíaco: os dias difíceis chegam sem avisar, colocando o controle emocional e a resistência à prova.

Seja por problemas financeiros ou pessoais, seja por conflitos ou perdas… Muitas situações exigem flexibilidade, paciência e força interior. Afinal, enfrentar cada obstáculo é a melhor forma de evitar se abalar.

Dentro desse contexto, conseguir saber um pouco do que o futuro reserva não deixa de ser interessante, e é justamente na astrologia que pode-se encontrar ajuda.

Alguns signos do zodíaco realmente não terão boas notícias esse mês | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Alguns signos do zodíaco não terão boas notícias em julho

Metade de 2023 já se foi, e julho chegou tendo com ele novidades pouco agradáveis para as pessoas que são nativas de alguns signos do zodíaco.

Analisando e observando os movimentos planetários e os fenômenos cósmicos, com suas respectivas influências energéticas, a astrologia é capaz de prever eventos significativos na vida das pessoas, tendo como base os signos sob os quais elas nasceram.

A cada pessoa é atribuído um signo assim que ela nasce, e isso irá influenciar não só as características de sua personalidade, como também as coisas que acontecerão em sua vida. E quem se atenta a isso consegue se preparar para viver algumas situações, como as situações pouco agradáveis que acontecerão agora em julho para alguns indivíduos.

Aliás: são exatamente três os signos do zodíaco que estarão um pouco distantes da sorte este mês. vale frisar, porém, que toda notícia ruim pode ser usada como o início do crescimento pessoal e de uma fase de mais maturidade.

Veja também: 6 maneiras de “falar” EU TE AMO sem dizer uma palavra

Julho será difícil para as pessoas destes signos

Mesmo que talvez não sejam tão alarmantes, algumas notícias pouco agradáveis estão prestes a chegar, conforme explicado abaixo:

As más notícias de julho para o signo de Capricórnio

Este mês, notícias nada boas chegarão dentro do ambiente de trabalho, exigindo do capricorniano muita paciência, muita atenção e poder de análise para lidar da forma correta com a situação.

Afinal, não vale a pena deixar o estresse e outros fatores atrapalharem o crescimento na carreira.

As más notícias de julho para o signo de Leão

As dificuldades, para este signo, estarão atreladas ao julgamento alheio, o que pode representar um grande desafio, considerando que Leão preza por sua reputação e por sua aparência. A primeira semana de julho foi fácil, mas o restante dele colocará a autoestima à prova.

Será importante saber ignorar as críticas e focar em si mesmo.

As más notícias de julho para o signo de Virgem

Para o nativo de Virgem, as notícias ruins estarão especificamente no campo amoroso: o afastamento de uma pessoa muito querida e muito próxima pode leva a confusões emocionais.

Quem é deste signo precisará saber se comunicar para deixar claros seus sentimentos, demonstrando carinho e afeto a quem merece.

Veja também: 5 SIGNOS podem encontrar amor e trabalho esta semana; veja quais