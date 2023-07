Não atualizou o Cadastro Único? Melhor tomar cuidado com o que pode acontecer

O Cadastro Único é um registro importante no âmbito de programas sociais, ou seja, só é possível ter direito a eles, caso o usuário esteja devidamente cadastrado na base de dados em questão. Em outras palavras, nem todos que estão no Cadastro Único possuem direito a todos programas sociais, entretanto, todo beneficiário precisa ter cadastro ativo no CadÚnico. E caso o usuário não atualize o seu cadastro, ele pode receber algumas sanções, entenda.

Confira os perigos que há em não atualizar o Cadastro Único | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais brasileiros podem se cadastrar no CadÚnico?

O Cadastro Único possui uma importância ímpar dentro dos programas sociais, mas nem todos brasileiros estão aptos a fazer parte dele, para conseguir se cadastrar, é preciso:

A família ter renda de até meio salário-mínimo por pessoa;

A renda total da família precisa ser de até três salários-mínimos;

Pessoas que moram sozinhas;

Pessoas em situação de rua;

Famílias com renda superior a três salários, mas que estejam vinculadas a algum programa social.

É possível realizar o cadastro em qualquer unidade do CRAS ou então, realizar um cadastro prévio pelo aplicativo e após isso, ir pessoalmente até uma unidade do CRAS para confirmar as informações fornecidas.

Quais benefícios podem ser concedidos através do CadÚnico?

Os benefícios que podem ser conquistados através do CadÚnico são vários, entretanto, os principais são:

Bolsa Família: garante uma renda mínima para cada beneficiário;

Benefício de Prestação Continuada: é fornecido junto ao INSS, entretanto, para os usuários em situação de pobreza, é preciso ter cadastro no CadÚnico;

Isenção na taxa de inscrição em concursos públicos;

Tarifa social de energia elétrica;

Programa ID Jovem.

Além disso, há algumas iniciativas que são tomadas pelos próprios municípios que exigem o cadastro, por exemplo, na cidade de Sobral, no Ceará, todos os anos é comum que o município realize casamentos comunitários, o processo seletivo requer que os interessados estejam no CadÚnico.

Quais os perigos de não atualizar o Cadastro Único?

Como salientado, o Cadastro Único é bastante importante para que o Governo conheça todos os seus beneficiários, no momento que ele está desatualizado, o Governo começa a não ter todas as informações necessárias, então, pode ocorrer alguns problemas, como:

Cancelamento de benefícios;

Bloqueio de benefícios;

Exclusão permanente.

Isso é importante por conta que vários benefícios estão diretamente ligados à renda familiar de cada pessoa. Então, no momento em que ela não atualiza o seu cadastro, o governo passa a não ter essas informações atuais, o que pode tornar a pessoa inapta a receber determinados benefícios.

Por conta disso, vários beneficiários do Bolsa Família foram desligados nos últimos meses, pois estavam sem atualizar o cadastro único há pelo menos dois anos. Nesses casos, há duas possibilidades: ir até o CRAS, atualizar e continuar recebendo ou ir até o CRAS, atualizar, mas ficar fora do programa por conta que a renda aumentou.