Caixa revela a verdade sobre o depósito de R$ 1.136 para quem tem Cadastro Único

Novo depósito pelo Cadastro Único? Na economia instável de um país em crise, milhões de brasileiros encontram alento na ajuda financeira do Programa Bolsa Família. No próximo dia 18 de julho, mais de 21 milhões de famílias contempladas pelo programa começarão a receber a nova rodada de pagamentos. No entanto, esses recursos virão com nuances interessantes: as famílias receberão diferentes valores, e alguns deles poderão chegar a R$ 1.136 ou mais, dependendo das características específicas do grupo familiar. Isso marca uma nova era no Programa Bolsa Família, onde a quantidade de recursos recebidos agora reflete a realidade individual de cada família.

Cadastro Único é o responsável pelo depósito de benefícios

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), é a entidade encarregada de administrar o Bolsa Família. O MDS reformulou a maneira como os benefícios são distribuídos, criando uma nova cesta de benefícios que leva em consideração fatores individuais, como o número de membros da família, a presença de crianças abaixo ou acima dos seis anos de idade, a presença de mulheres grávidas e outras características específicas. Com isso, a equipe do MDS acredita que os benefícios agora refletem de maneira mais justa as necessidades das famílias em comparação com o valor fixo de R$ 600 anteriormente pago a todas as famílias.

Dentre os novos benefícios introduzidos pelo MDS, está o Benefício de Renda de Cidadania, que pagará R$ 142 por membro do grupo familiar. Este benefício é uma grande mudança para famílias de cinco ou mais membros, que agora receberão mais de R$ 600, mesmo sem receber outros benefícios adicionais. Para as famílias com quatro membros ou menos, juntamente com os R$ 142 por pessoa, será pago o novo Benefício Complementar. Esse adicional garante que essas famílias menores não recebam menos de R$ 600.

Nova cesta de benefícios

A nova cesta de benefícios do MDS também inclui o Benefício Primeira Infância, que concede R$ 150 a mais para cada criança com até seis anos de idade, e o Benefício de Renda Variável, que acrescenta R$ 50 a mais para cada mulher gestante ou para cada criança ou adolescente entre sete e dezoito anos.

Por exemplo, uma família de oito membros sem crianças menores ou mulheres grávidas poderia receber pelo menos R$ 1.136 em julho, mesmo sem receber benefícios adicionais. Isso se deve ao novo Benefício de Renda de Cidadania, que por si só garantiria esse valor, quase o dobro do antigo valor de R$ 600. Através dessas reformas, o MDS garante que famílias maiores recebem valores maiores, mesmo sem crianças na família.

De acordo com o calendário oficial divulgado pelo governo, a nova rodada de pagamentos começa no dia 18 e termina no dia 31 de julho. No entanto, devido a antecipações programadas, o último grupo de famílias beneficiárias receberá seus recursos no dia 29 de julho. A ordem dos pagamentos será determinada pelo final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, começando com os NIS que terminam em 1 e terminando com aqueles que terminam em 0.

No momento em que muitos brasileiros enfrentam incertezas econômicas, o Programa Bolsa Família continua a oferecer um raio de esperança. Com a reformulação dos benefícios e a nova rodada de pagamentos a partir de 18 de julho, o governo brasileiro mostra seu compromisso de atender às necessidades variadas e específicas das famílias que mais necessitam.

