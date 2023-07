Faça ISSO para garantir bônus no Bolsa Família em julho

Bolsa Família já está pagando os bônus? A partir de março, o programa Bolsa Família passou por uma grande transformação. Além do benefício padrão, as famílias agora recebem valores adicionais específicos para a primeira infância, gestantes, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Com este ajuste, o programa se propõe a atender melhor às necessidades das famílias beneficiárias. No entanto, para garantir que esses benefícios sejam recebidos, as famílias devem manter suas informações no Cadastro Único (CadÚnico) atualizadas.

O Bolsa Família oferece um bônus especial para atender às necessidades da primeira infância, gestantes, crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quais são os bônus do Bolsa Família?

Esses novos valores adicionais, chamados Benefício Primeira Infância e Benefício Variável Familiar, foram introduzidos para ajudar especificamente crianças e gestantes em famílias vulneráveis. O Benefício Primeira Infância, que foi o primeiro a ser lançado, concede R$ 150 por mês para cada criança de até seis anos. Isso demonstra o compromisso do programa Bolsa Família em investir na primeira infância, um período crítico para o desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional.

Veja também: Lula REVELA todos os adicionais do Bolsa Família para julho – veja as datas

Em junho, o governo liberou o segundo valor extra do Bolsa Família, o Benefício Variável Familiar. Este benefício fornece um adicional de R$ 50 por mês para cada dependente de sete a 18 anos e para cada gestante. Com isso, o programa se esforça para garantir que as necessidades nutricionais e de saúde de gestantes e crianças sejam atendidas, para que possam ter a melhor chance de um futuro saudável e produtivo.

Essas alterações foram introduzidas com o objetivo de tornar o Bolsa Família mais responsivo às necessidades individuais das famílias beneficiárias. No entanto, para se beneficiar desses pagamentos adicionais, é fundamental que as famílias mantenham seu Cadastro Único atualizado. Isso significa que qualquer mudança na composição familiar, como o nascimento de um novo membro, deve ser informada ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Pagamento e datas de recebimento

Os benefícios do Bolsa Família, incluindo os novos valores adicionais, são pagos pela Caixa Econômica Federal nos últimos dez dias úteis de cada mês. O cronograma de pagamentos é determinado pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar.

Assim, para o mês de julho, os repasses começam no dia 18 para os inscritos com NIS final 1. No dia seguinte, é a vez dos inscritos com NIS final 2, e assim por diante, até o dia 31 de julho, quando os inscritos com NIS final 0 receberão seus benefícios.

Essas alterações no programa Bolsa Família são uma prova do compromisso contínuo do governo em ajudar as famílias brasileiras mais vulneráveis. Ao introduzir benefícios adicionais para atender às necessidades de crianças e gestantes, e ao tornar os pagamentos mais responsivos às mudanças na composição familiar, o governo está dando passos importantes para garantir que cada família receba o apoio de que precisa. Agora, cabe às famílias garantir que suas informações estejam atualizadas no Cadastro Único, para que possam receber plenamente esses benefícios.

Veja também: NOVO benefício EXCLUSIVO para jovens entra no Bolsa Família; como receber