ESTE é o melhor empréstimo para os pensionistas do INSS; confira

Todos os meses os pensionistas do INSS recebem um valor em suas contas bancárias, todavia, mesmo com essa renda fixa, é comum que eles precisem de um valor extra, seja por conta de algum problema urgente que surgiu ou somente para a realização de algum sonho. Nesse momento, o melhor método de conseguir levantar o valor, é por intermédio de um empréstimo consignado, pois as taxas são menores e possui diferenciais exclusivos para os segurados, entenda.

Aposentado e pensionista é a mesma coisa?

Primeiro, é importante entender a diferença entre os dois termos, ambos são segurados do INSS, entretanto, o aposentado é aquele cidadão que contribuiu com a previdência social e cumpriu os critérios para se aposentar, que são:

Caso seja por idade, ter 65 anos se for homem e 60 anos se for mulher;

Por tempo de trabalho, ter 35 se for homem e 30 anos se for mulher;

Caso seja por invalidez, será quando o trabalhador fica impossibilitado devido algum problema de saúde.

Ao passo que o pensionista é aquele cidadão que recebe o benefício pois era dependente de algum contribuinte do INSS que faleceu. Sendo que os dependentes do falecido são:

Cônjuges ou filhos com idade inferior a 21 anos ou incapazes (primeira classe);

Pais (segundo classe);

Irmãos não emancipados, menores de 21 anos ou incapazes (terceira classe).

Vale lembrar que exceto a primeira classe, as demais, precisam comprovar que eram dependentes financeiramente falando do falecido.

O que é o crédito consignado?

É uma modalidade de acesso ao crédito fornecido por instituições bancárias, onde permite que o segurado tenha acesso ao crédito com juros menores e um prazo maior de pagamento.

Ele é uma boa opção por conta que o desconto de cada parcela é realizado diretamente na folha de pagamento, por conta disso, o banco tem a certeza do pagamento do débito, isso justifica os juros baixos.

A opção é permitida para algumas pessoas, como servidores públicos, aposentados e pensionistas.

Vantagens do crédito consignado

A principal vantagem é a taxa de juros, que no crédito consignado é bem baixa em relação às demais modalidades de empréstimos que há no mercado. Isso acontece pela maneira que as parcelas são deduzidas.

Além disso, a quantidade das parcelas ajuda bastante, pois como o prazo é maior, a tendência é que o valor de cada parcela fique ainda menor.

Por fim, em caso de urgência, a modalidade é a melhor, pois a liberação é quase instantânea e a burocracia é quase zero. Mas por conta da facilidade, é sempre importante procurar os melhores bancos para realizar a liberação e fugir das taxas absurdas, sempre é importante ficar ligado a taxas de juros.

