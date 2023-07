Aprenda a usar o crédito CONSIGNADO para limpar o seu nome HOJE

Infelizmente, no Brasil, milhões de pessoas estão com o nome negativado, devido alguma dívida de produto ou serviço que acabou não conseguindo pagar. Entretanto, há uma saída para quem se encontra nessa situação, e por incrível que pareça, o consignado pode ajudar bastante. Entenda quais pessoas podem solicitar o serviço em questão e quais as vantagens de limpar o nome o quanto antes.

Saiba o segredo para limpar o seu nome usando crédito consignado | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quais os problemas de ficar com o nome negativado?

Há vários problemas em não ter o nome limpo na praça, o principal, é a falta de acesso ao crédito, isso, em momentos de urgência, pode ser bem complicado, caso o cidadão tenha acesso ao crédito consignado, ele pode ficar tranquilo, senão, pode até conseguir crédito, mas com juros elevados e prazos apertados.

Além disso, o cidadão acaba ficando impossibilitado de ter cartão de crédito, caso ele já possua algum antes do nome ser negativado, pode ser que ele não seja suspenso, mas caso ele ainda não tenha cartão de crédito, a aprovação fica quase impossível.

Ou então, queira tentar algum financiamento, de imóvel ou veicular. Se o nome estiver sujo, será difícil conseguir, já que a garantia que a pessoa pagará o débito certo não existe.

Como é possível limpar o nome?

Para que o usuário tire o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, basicamente, ele precisa quitar o débito o quanto antes. Geralmente, os débitos estão repletos de juros e acréscimos, então, o interessante é tentar negociar com a empresa credora antes.

A depender do tipo de dívida, pode ser que a maneira de negociar seja diferente, em alguns casos, é possível renegociar a taxa de juros ou abater apenas um valor dele.

Ou então, tentar parcelar a dívida em parcelas com valores menores, para que o débito seja pago a longo prazo, entretanto, ao pagar a primeira parcela o nome já fica limpo, mas se o usuário não cumprir com o combinado, o nome volta a ficar restrito.

Crédito consignado pode ser um grande aliado para limpar o nome

Então, caso sua prioridade seja limpar o seu nome por algum motivo, como para financiar uma casa, o crédito consignado é uma excelente opção, pois os juros são baixos, o prazo para pagamento é longo e costuma ser aprovado rapidamente.

Atualmente, servidores públicos, aposentados e pensionistas podem realizar a operação em questão. Todos os meses, o valor da parcela é descontado diretamente na folha de pagamentos de cada cidadão.

Por conta de todos esses fatores, o crédito consignado consegue oferecer excelentes condições para os seus contratantes. Já que o risco de inadimplência é zero, pois o valor nem chega a passar pela mão do cidadão.