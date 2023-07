Harvard revela as 5 profissões mais TRISTES do planeta Terra

Desde pequeno, toda pessoa começa a imaginar qual é a profissão do futuro, muitos dizem que querem ser médicos, outros advogados, alguns mais ousados querem ser juízes. Entretanto, o tempo vai se passando e nem continuam ou conseguem alcançar aquele sonho de criança e é preciso escolher uma profissão. Pensando nisso, a universidade de Harvard elaborou um estudo e listou as cinco profissões mais tristes do mundo, confira.

A primeira profissão da lista tem papel fundamental na vida de todos

Zelador

Essa profissão é de suma importância em qualquer empresa, afinal, ninguém quer estar em algum ambiente sujo e com mau odor. Entretanto, os profissionais que desempenham essa tarefa, muita das vezes, não são tratados da maneira que merecem.

Além disso, a população não os trata eles da melhor maneira, além disso, é preciso realizar a mesma tarefa diversas vezes ao dia, o que torna o trabalho bastante chato.

Vigia

Já o papel de vigia segue a mesma primícia da profissão citada anteriormente, isto é, ela é vital para o bom funcionamento de algumas empresas, entretanto, a carga horária e a maneira como eles são tratados não permite que eles sejam tão felizes assim.

Além disso, a maioria dos vigias trabalham sozinhos na jornada de trabalho 12/36, isto é, um dia sim e outro não.

Entregador

Esse profissional é o responsável por realizar as entregas de uma determinada empresa, além disso, ele possui papel importante na logística dos comércios. Já que eles fazem com que os produtos cheguem até os clientes. Entretanto, a profissão não paga tão bem, além disso, ficar o dia todo dirigindo pode ser bastante cansativo.

Algumas profissões arriscam a própria vida em prol de terceiros

Segurança

Já os seguranças também passam por momentos ruins em sua profissão. Eles são os responsáveis por proteger as pessoas em um determinado ambiente e colocam a própria vida em risco em prol da vida de terceiros. Mas mesmo assim, eles não são tão felizes. Principalmente pela sensação de “sair e não saber se voltará para casa”.

Atendente

Talvez uma das piores profissões é a de atendente, pois trabalha diretamente com o público, portanto, é comum escutar algumas ignorâncias no decorrer da carga de serviços. Isso acontece por conta que a profissão é exigida durante todo o tempo, afinal, ela é o elo entre o cliente e o comércio.

Como funcionou o estudo

Por fim, é importante entender que o estudo foi realizado com mais de 700 trabalhadores, mas ele não pode ser levado ao pé da letra. Desde o ano de 1938 a análise é realizada e após a coleta dos dados, chegou à conclusão em questão.

Lembrando que só o fato da pessoa trabalhar em alguma das profissões citadas não vai torná-la triste do dia para a noite. O estudo apenas se baseou nas respostas objetivas de cada entrevistado.