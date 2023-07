6 SIGNOS temem a rejeição mais do que tudo na vida

O medo relacionado à rejeição é natural e comum, frequentemente afetando as pessoas nas mais diversas áreas de suas vidas. Porém, os nativos de alguns signos do horóscopo ocidental simplesmente tendem a sentir esse medo com ainda mais intensidade.

Na leitura a seguir é possível saber exatamente quais são esses signos, para os quais o medo da rejeição é mais profundo, o que inevitavelmente acaba afetando suas decisões e seus relacionamentos.

O medo da rejeição é comum, mas alguns signos sentem ele de forma mais forte | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os signos que mais têm medo de serem rejeitados

Por sorte, apenas metade dos signos do zodíaco são afetados com mais intensidade por esse tipo de medo. Ou seja: somente os nativos de exatamente 6 signos se veem diante deste problema.

Eis a lista completa:

O signo de Câncer

O canceriano é muito emocional e sensível, além de estar sempre em busca de conexões profundas, o que o deixa com ainda mais medo da rejeição.

É justamente o desejo frequente de ser aceito e amado que faz com que Câncer esteja sempre “na defensiva”.

O signo de Leão

O leonino é o signo da autoestima elevada, mas também tem necessidade de reconhecimento e validação. E, pior: quanto mais é rejeitado, menos confiante Leão se torna.

O signo de Virgem

Virgem, por sua vez, faz parte dos signos detalhistas e perfeccionistas, sendo justamente a obsessão pela excelência que deixa maior o medo da rejeição.

Seus nativos se preocupam demais com a opinião de terceiros, e encontram dificuldades em lidar com as críticas.

O signo de Libra

Já Libra gosta de ser amado e aceito, e evita conflitos justamente pelo medo da rejeição.

Aliás: não raramente seus nativos adotam decisões focadas em agradar aos demais, ao invés de seguirem o caminho que gostariam de seguir.

O signo de Escorpião

O escorpiano é apaixonado e intenso, assim como é cauteloso e reservado ao interagir com os demais: o medo de expor emoções e ser rejeitado acaba sendo maior.

De modo geral, quem é deste signo prefere se manter protegido, ao invés de viver algo que pode levar à mágoa.

O signo de Peixes

O pisciano, por fim, é empático e sensível, o que o deixa mais suscetível a sentir medo de ser rejeitado. Afinal, se a rejeição acontecer, o sentimento de estar ferido será grande.

A tendência a se rebaixar pelos outros e a insegurança também são características que ajudam a deixar o medo mais intenso.

O medo de ser rejeitado realmente é comum

Independentemente da lista de signos mostrada acima, é imprescindível sempre ter em mente que literalmente todas as pessoas acabam enfrentando o medo da rejeição ao menos uma vez na vida, por conta de diversos motivos.

Porém, entender as respectivas características relacionadas à astrologia pode ajudar no que diz respeito a desenvolver a compreensão e a empatia, principalmente em relação às outras pessoas, além, claro, em relação a nós mesmos.

A chave para enfrentar medos e construir relacionamentos que sejam autênticos e saudáveis é o autoconhecimento.

