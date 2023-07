Qual é a energia da sua casa no 2º semestre de 2023? Numerologia responde

Embora possa parecer improvável para muitas pessoas, as casas em que moramos possuem suas próprias energias: elas não são somente estruturas de blocos e tijolos. Inclusive, não é raro encontrar quem diga que passou a ter muitos problemas após se mudar para um determinado imóvel. E isso, segundo a numerologia, é realmente possível, considerando que a energia da pessoa em si se soma à energia do próprio local.

Mas, fica a dúvida: como saber se uma casa está com energia boa ou ruim, mais especificamente agora, no segundo semestre de 2023?

É justamente essa pergunta que o artigo a seguir responde.

O cálculo relacionado à numerologia

A energia que existe dentro de uma residência pode influenciar relacionamentos, humor e saúde, por exemplo, não sendo à toa que seja tão importante a iniciativa de criar um lar repleto de equilíbrio e harmonia.

Trata-se de algo que é possível alcançar por meio da organização, da limpeza e de outros elementos, como a numerologia.

Por meio dela é possível conhecer a vibração de um determinado endereço somando dois números muito específicos:

1. A quantidade de letras que tem no nome da rua;

2. O número do departamento.

Em uma rua que se chame “João Neto” e que tenha departamento 1, a soma será 8+1=9.

Lembrando que, caso o resultado seja 10 ou mesmo um número maior, é preciso somar os números da dupla em si, até restar somente a unidade.

Ou seja: se for 11, por exemplo, deve-se somar 1+1, o que resultará em uma casa de energia 2.

E o que essa energia significa?

A explicação está a seguir.

Os resultados da numerologia e suas explicações

As mais diferentes combinações de números irão surgir por meio do cálculo acima, mas todas elas devem resultar somente em 9 números.

Ou seja, são 9 resultados possíveis segundo a numerologia, e é isso que cada um representa:

Resultado 1

Demonstra uma energia que pode levar a uma mudança de emprego e ao surgimento de projetos animadores. As pessoas que moram nesta casa são corajosas, líderes natas.

Resultado 2

O ambiente desta casa é dinâmico, sempre havendo espaço para coisas novas e para um ambiente familiar muito acolhedor. Seus moradores sempre recebem amigos, e são muito diplomáticos.

Resultado 3

De acordo com a numerologia, esta é a típica casa na qual não cabem muitas pessoas, por isso nela as visitas não são tão frequentes. Sua energia é voltada mais para a religiosidade.

Resultado 4

A casa de energia 4 sempre precisa de reparos, e não raramente tem discussões acontecendo em seus cômodos. Isso ocorre porque seus moradores são tensos e podem se estressar com facilidade.

Resultado 5

A diversão reina nesta casa, para toda a família, assim como o desejo de estar sempre viajando. As pessoas ali são vibrantes e querem deixar a monotonia bem longe.

Resultado 6

Um lar cheio de amor, harmonia e união, formado por moradores que são amorosos e apreciam muito os cachorros e as crianças. O romance do casal nunca morre, assim como as emoções positivas ali presentes.

Resultado 7

De acordo com a numerologia, este número representa uma casa mais “estranha”, com cantos escuros e muito interesse por assuntos espirituais, artísticos e científicos. A agitação externa não abala o que acontece entre as quatro paredes.

Resultado 8

Nesta casa, a energia é muito mais sóbria e fria, estando focada na higiene, na saúde e no cumprimento de regras. Seus moradores gostam de manter uma o status social bem cuidado.

Resultado 9

Esta casa, por fim, tem uma energia mais caótica, na qual projetos estão sempre inacabados e o dinheiro tende a desaparecer. Seus moradores, porém, costumam ser francos.

