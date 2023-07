GRANDE NOTÍCIA para os clientes do Nubank acaba de sair

Um dos bancos digitais mais conhecidos de todo o Brasil é o Nubank, a fintech em questão sempre está trazendo novidades para os seus clientes e com isso, acaba aumentando ainda mais sua receita. Ela tem apostado bastante em parceria com empresas e agora, lançou mais uma. Basicamente, o usuário pode efetuar compras e receber uma parte do valor de volta, pelo sistema de cashback, entenda como deve funcionar.

Banco Nubank acaba de divulgar uma grande novidade para todos os seus clientes | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

É preciso pagar algo para ter uma conta Nubank?

Não, embora o banco forneça inúmeros benefícios, não é necessário pagar para ter acesso a uma conta Nubank, nem para receber o cartão em sua própria residência. Todo o procedimento não possui custos para o usuário.

Entretanto, a aprovação de outros serviços fica condicionado a vários fatores, como score do cliente e comprovação de renda. Isto é, ter a conta todos podem ter, mas usufruir de alguns serviços não.

Geralmente, os serviços que são condicionados ao histórico de cada usuário são serviços como cartão de crédito, empréstimos e financiamentos, pois para o banco conceder, é preciso conhecer o cliente primeiro.

Nubank anuncia parceria

E para tornar ainda melhor os serviços para os usuários, o banco acaba de anunciar uma parceria que promete revolucionar a maneira como os seus usuários efetuam as compras pela internet. Através do aplicativo, será possível ter direito a vários descontos.

Lembrando que se fosse apenas um intermédio entre o cliente e a loja não seria um diferencial tão grande, mas a novidade é que isso permite que os clientes comprem os produtos das lojas parceiras e receba uma parte do dinheiro de volta.

Atualmente, o banco possui mais de 100 parceiros e acaba de fechar com mais 1, dessa vez, com a gigante Amazon. Agora também é possível realizar a compra de produtos nessa gigante empresa.

Como realizar as compras?

Para realizar as compras e obter uma parte do dinheiro de volta, basta seguir o passo a passo:

Entrar no aplicativo;

Acessar a aba “Shopping”, o ícone é uma sacola de compras;

Deslize a tela até encontrar os produtos amazon;

Ao lado, será possível verificar todas as vantagens de realizar as compras;

No fechamento da compra, será feito o cálculo do cashback.

Após a confirmação da compra, o valor que foi devolvido ficará disponível na conta do usuário, lembrando, que o prazo para o dinheiro ser devolvido é de até 90 dias. O prazo depende de alguns fatores, como preço do produto, loja parceira e qual foi o método de pagamento utilizado.

Oferecer cashback aos clientes é uma das melhores maneiras que há atualmente de alavancar as vendas, já que no modelo de negócios citado, todos saem ganhando.