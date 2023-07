NOJENTO! Sua cama pode ter mais bactérias que o vaso sanitário; confira

A hora de ir para a cama e dormir é, para muitas pessoas, simplesmente a hora mais esperada do dia. Porém, boa parte dessas pessoas nem mesmo imagina que uma simples cama pode ser pior que um vaso sanitário no que diz respeito a um quesito muito relevante.

Aliás: as descobertas feitas nesse sentido são realmente um pouco chocantes, e em um primeiro momento podem tirar o sono de muita gente. Mas, tendo os cuidados certos, é perfeitamente possível “dormir como um bebê”, sem precisar se preocupar com nada.

Parece muito confuso?

As explicações estão nos próximos tópicos.

O assento de um vaso sanitário é mais limpo que boa parte das camas | Imagem: Jp Valery / unsplash.com

Cama mais suja que vaso sanitário? Ao que tudo indica, sim…

Os pesquisadores da renomada Amerisleep simplesmente chocaram pessoas do mundo todo com os resultados de um estudo que fizeram. Afinal tais resultados estão voltados para uma chocante realidade.

Ocorre que as fronhas usadas todos os dias nos travesseiros são a casa de uma quantidade imensa de bactérias.

Ainda segundo estes resultados, estes itens de tecido têm 17 mil vezes mais bactérias do que um simples vaso sanitário teria depois de seu assento ser usado no decorrer de uma semana.

O perigo que pode estar atrelado à hora de dormir

Esses resultados alarmantes citam não só o vaso sanitário, mas também outro item que tem em todo banheiro: a maçaneta, que tem 25 mil vezes menos bactérias que os lençóis.

O estudo, de modo geral, conseguiu identificar 4 cepas de bactérias que estão presentes tanto nos lençóis quanto nas fronhas. A cepa considerada mais comum é a das chamadas gram-negativas, que estão ligadas à pneumonia e outras infecções.

Outro fato preocupante que foi revelado é que boa parte das bactérias identificadas mostrou ser resistente aos antibióticos. Isso sem citar que nestes itens presentes em qualquer quarto também foram encontrados hastes gram-positivas, que são inofensivas, e bacilos, que podem levar à intoxicação alimentar.

As fronhas, especificamente, conseguem estar mais contaminadas que os lençóis: isso não deixa de ser alarmante, considerando que nelas as pessoas repousam a cabeça para dormir. Logo, o travesseiro como um todo acaba virando um foco de bactérias.

O acúmulo de bactérias pode ser evitado

Para evitar dormir sobre algo que pode ser mais sujo do que um vaso sanitário, qualquer pessoa pode adotar medidas de higiene que sejam adequadas, antes de se deitar para dormir.

Lavar os lençóis e as fronhas pelo menos de forma semanal, por exemplo, é extremamente recomendado. Lembrando que a sequência de lavagem deve ser maior caso a pessoa durma suada ou com maquiagem.

As recomendações também envolvem banhos noturnos, de modo a diminuir as bactérias que são levadas para a cama.

De modo geral, nem todas as bactérias prejudicam a saúde. Mas, com as precauções certas, a proliferação das mesmas se tornará menor, deixando o ambiente mais limpo, agradável e saudável: perfeito para uma noite de sono impecável.

