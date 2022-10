Ja pensou em estudar na frança e ainda ganhar por isso? Bolsas de estudo de quase R$ 70 MIL disponíveis

O Institut d’Études Politiques de Paris – mais conhecido como Sciences Po – é um dos centros de estudos sociais e políticos mais respeitados do mundo. Está localizado no coração de Paris, às margens do Rio Sena, em uma das áreas mais belas da cidade.

Para os estudantes que querem viver no exterior, esta é definitivamente uma boa oportunidade para ir à França. Isto porque o Sciences Po abriu inscrições para o programa Emile Boutmy, que oferece bolsas de estudo.

As bolsas de R$ 67.000 irão ajudar nas despesas dos estudantes internacionais de graduação ou mestrado aprovados pela instituição e que se inscreveram pela primeira vez.

Inscrição

Antes de mais nada, deve-se atentar que as inscrições estão abertas até 30 de novembro para estudantes de mestrado. Para os estudantes de graduação, o prazo final é 22 de fevereiro de 2023.

Além disso, é importante mencionar que o Sciences Po considera aspectos socioeconômicos, a adequação ao perfil do curso e o desempenho de cada aluno. Também é importante observar que a bolsa de estudos é válida apenas durante o período de duração dos estudos.

Como posso me inscrever?

Para se candidatar às bolsas do programa, os estudantes devem ir para a seção “Informações Financeiras” e preencher o formulário de inscrição para o programa Emile Boutmy. Documentos como o diploma do ensino médio e o histórico escolar são exigidos, assim como uma carta de motivação.

Além disso, é exigida prova da capacidade de acompanhar as aulas em francês através da apresentação de um certificado de proficiência no idioma. Entretanto, todos os documentos devem ser traduzidos para o francês ou para o inglês.

Para se inscrever, visite o site da instituição (www.sciencespo.fr/en), onde você também encontrará informações detalhadas sobre a documentação exigida.

Science Po

Este programa de bolsas de estudo é para estudantes não europeus. Assim, para estudantes de graduação, os valores variam entre 3.600 e 13.190 euros válidos para os dois anos do curso.

Quanto ao mestrado, as bolsas são de 12.200 euros por ano, durante dois anos. Entretanto, em alguns casos, é possível obter apoio financeiro para ajudar a custear as despesas em Paris.

Mais sobre o Science Po

A instituição foi criada em 1872 visando desenvolver uma nova elite intelectual francesa logo após a queda de Napoleão Bonaparte. Até 1945, foi chamada de “École Libre des Sciences Politiques”, a origem do apelido pelo qual ainda hoje é conhecida.

Sciences Po é conhecido por formar futuros funcionários franceses e internacionais dos setores público e privado em direito, ciências sociais e relações internacionais. É a escola de treinamento da maioria dos grandes políticos franceses; dos últimos quatro presidentes do país, três (François Hollande, Jaques Chirac e François Mitterand) se formaram no Sciences Po.

É também uma escola muito famosa no mundo empresarial francês. Os CEOs das maiores empresas do país são ex-alunos, como Michel Bon (Carrefour) e Jean-Cyril Spinetta (Air France). Um centro de excelência com alto rigor acadêmico, é uma das universidades mais competitivas e exigentes da Europa. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, por exemplo, não conseguiu terminar sua graduação lá porque considerava o ensino muito exigente.

